Rigassificatore, Giani firma l'autorizzazione: "Significa taglio alle bollette degli italiani"

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha firmato in veste di commissario straordinario per il progetto del rigassificatore di Piombino, l'autorizzazione all'installazione della nave Snam nel porto della città. "Significa - ha detto ai cronisti il presidente Giani - per 60 milioni di italiani l'abbassamento delle bollette, la possibilità di offrire un servizio, la possibilità di dire che il gas è qualcosa che si può con più facilità avere in Italia senza dipendere dalla Russia." Video di Giulio Schoen

01:37