Covid, il bollettino di oggi: 40.563 contagi, 84 morti, tasso di positività al 17,7%

Calano appena da 41.712 a 40.583 i contagi oggi in Italia, con il tasso di positività che perde due decimali e si porta al 17,7%ma salgono ancora i morti, 84 oggi tre più di ieri. In lieve calo il numero dei ricoverati: 9 in meno nelle terapie intensive e 37 nei reparti di medicina.

Scendono da 7.509 a 5.167 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, in calo rispetto ai giorni precedenti, che portano il totale dei contagi a 2.381.061. Vi sono anche 8 vittime. Prosegue la discesa dei casi attuali, che sono 62.907 (-84), Scendono i ricoveri, anche se oltre quota mille, che sono 1.031 (-22) in area medica e 44 (-7) in terapia intensiva.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.832 test e tamponi sono state riscontrate 1.173 positività al Covid-19. Sono inoltre 3.925 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono emersi 952 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 212. Si contano anche 4 decessi.

Sono 2.282 i nuovi casi di Covid-19, 69 più di ieri, registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana e 4 i decessi.

Oggi in Puglia si registrano altri 1.464 casi di positività al Covid, appena 5 meno di ieri, su 9.929 test per una incidenza del 14,7%. Due sono i decessi. Sono complessivamente 15.020 le persone attualmente positive, 148 quelle ricoverate in area non critica, 6 in terapia intensiva.

Tornano a scendere nell'ultima settimana i contagi Covid (-6,2%), ma crescono i ricoveri ordinari (+11,7%), le terapie intensive (+13,4%) ed i decessi (+38,4%). Lo evidenzia il monitoraggio della fondazione Gimbe per la settimana 12-18 ottobre. Gimbe rileva un calo dei nuovi casi (275.628 contro 293.902) che riguarda tutte le regioni tranne Puglia, Sardegna e Sicilia. In aumento invece l'occupazione dei posti letto in area medica (+734) che, dopo aver raggiunto il minimo di 3.293 il 24 settembre, arrivano a 6.993 il 18 ottobre. In aumento anche le intensive (+30). E crescono i decessi (544 contro 393) con una media di 78 al giorno.

«Per la prima volta dopo quattro settimane consecutive - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - si registra un calo del numero dei nuovi casi settimanali (-6,2%): da quasi 294 mila della scorsa settimana scendono a quota 275 mila. Ad esclusione di Puglia (+6,9%), Sardegna (+6,7%) e Sicilia (+7,8%), il calo dei nuovi casi riguarda tutte le Regioni». Sul fronte degli ospedali invece, afferma Marco Mosti, Direttore Operativo della Fondazione, «le terapie intensive si confermano in aumento per la terza settimana consecutiva (+13,4%), e si registra un ulteriore aumento dei ricoveri in area medica (+11,7%)». Al 18 ottobre il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti Covid è dell'11% in area medica (dal 5,1% del Molise e della Puglia al 50,7% della Valle D'Aosta) e del 2,8% in area critica (dallo 0% della Basilicata e del Molise al 7,7% della Valle D'Aosta).

Si conferma inoltre, avverte Gimbe, l'aumento dei decessi dopo l'inversione di tendenza della settimana precedente: 544 negli ultimi 7 giorni (di cui 56 riferiti a periodi precedenti), con una media di 78 al giorno rispetto ai 56 della settimana precedente.

La copertura nazionale per le quarte dosi del vaccino anti-Covid è pari solo al 20% e risultano dunque scoperte 4 persone su 5. Sono quasi 34.300 le somministrazioni giornaliere, in crescita rispetto alle 28.469 della scorsa settimana. Lo evidenzia sempre il monitoraggio della Fondazione Gimbe (settimana 12-18 ottobre). Sono 6,8 milioni i non vaccinati. Inoltre, 7,49 milioni di persone non hanno ancora ricevuto la terza dose, di cui 2,31 milioni di guariti che non possono riceverla nell'immediato. Nella stessa settimana crescono i nuovi vaccinati: 1.484 rispetto ai 1.340 della settimana precedente (+10,7%).

«Non siamo fuori da pandemia, anzi, stanno uscendo nuove varianti. È vero che abbiamo vaccini e farmaci, però il virus è ancora tra noi e non credo che questo sarà inverno facilissimo. Non voglio terrorizzare la popolazione, ma bisogna essere cauti anche a tranquillizzare, perché è stato uno degli errori fatti nella prima fase della pandemia». Lo ha detto Stefano Vella, professore associato di Clinical Research Methodology dell'Università di Tor Vergata di Roma, intervenendo al convegno «Vaccinazioni Covid-19 e comunicazione» promosso dall'Università Cattolica.

Vella ha citato due «errori» di comunicazioni riscontrati nel corso della pandemia. «È passato il messaggio `Se ti vaccini, non te lo prendi´ e questo ha fatto sentire le persone prese in giro quando hanno capito di potersi infettare anche dopo la vaccinazione. Noi sappiamo bene che i vaccini non prevengono l'infezione, ma difendono dalla malattia. Questo sarebbe dovuto essere chiaro».

Per Vella, inoltre, in molti hanno avuto la percezione che la popolazione facesse da cavia a un vaccino sperimentale e con profili di sicurezza non adeguati: «Non è assolutamente così, ma non è stato mai chiaramente spiegato che i vaccini contro il Covid sono stati il frutto di un lavoro decennale sull'mRna. Non è mai stata saltata una fase di valutazione, non è arrivato improvvisamente e non è vero che è stato inventato in due giorni. Dietro il vaccino c'era un lungo lavoro di scienza».

Vella ha voluto sottolineare che «se abbiamo potuto riaprire il Paese è perché ci siamo vaccinati e chi contrasta questo fatto è in malafede. Per capire l'importanza dei vaccini, basta vedere i dati sui decessi nei Paesi in cui non c'è una adeguata copertura vaccinale». Ha quindi voluto ribadire che «nella stagione invernale il Covid potrebbe creare ancora qualche problema. Qualcuno lo deve dire, ma deve farlo nel modo giusto, perché la gente è stufa di essere terrorizzata».