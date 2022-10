Turchia: esplosione in una miniera di carbone: almeno 22 morti, decine di operai intrappolati

Continua a salire il tragico bilancio delle vittime dell'esplosione avvenuta in una miniera di carbone nel Nord Ovest della Turchia. I morti sono almeno 22, mentre ci sono ancora decine di minatori bloccati nelle gallerie sotterranee che si trovano a 300 e 350 metri di profondità. La miniera si trova ad Amasra, città costiera del Mar Nero, dove i ministri dell'Interno e dell'Energia sono accorsi subito dopo l'esplosione. Le cause sono in corso di accertamento, si ipotizza un accumulo di gas. Domani anche il presidente Recep Tayyip Erdogan andrà sul luogo dell'incidente.



Il sindaco di Amasra ha dichiarato che al momento dell’esplosione c’erano 87 persone all’interno della miniera. Purtroppo non è la prima volta che accade: il disastro peggiore a causa di un incidente in una miniera nel 2014 fu nella città di Soma, nella Turchia occidentale, dove 301 persone morirono in un incendio. L’agenzia turca per la gestione dei disastri, l’Afad, ha dichiarato che diverse squadre di soccorso sono state inviate nell’area, anche dalle province vicine.



Secondo quanto riferisce Haber Turk, il ministro dell’Energia e delle Risorse naturali Fathi Donmez, il ministro dell’Interno Suleyman Soylu si sono recati presso il luogo dell’incidente su istruzione del presidente Recep Tayyip Erdogan. Nella miniera lavorano circa 450 lavoratori su tre turni. In base a quanto riferito da fonti locali ai media turchi, gli ascensori di emergenza starebbero funzionando regolarmente. Sulle cause dell’esplosione, ancora da accertare, il presidente della Camera degli ingegneri minerari, Ayhan Yuksel, sostiene che l’incidente potrebbe essere stato provocato dal gas grisù (un combustibile inodore e incolore, costituito prevalentemente da metano e altri gas: azoto, anidride carbonica ed etano).

«Ci sono persone che siamo riusciti ad evacuare da quell'area. Ci sono persone che non siamo stati in grado di evacuare da quell'area», ha dichiarato il ministro dell’Interno Soylu ai giornalisti presenti sul luogo dell’esplosione. Non ci sono incendi in corso all'interno della miniera e l'aerazione funziona correttamente, ha dichiarato il ministro dell’Energia Donmez, aggiungendo che ci sono stati crolli parziali all’interno della miniera.



I filmati trasmessi dalla televisione turca hanno mostrato quelli che, secondo la televisione, erano i familiari dei minatori che guardavano in disparte mentre gli operatori sanitari e di soccorso si accalcavano intorno all'ingresso della miniera. Alcuni minatori sono stati portati fuori e trasportati in ambulanza sulle barelle, come mostra il filmato. La procura di Bartin ha dichiarato di aver avviato un’indagine sulle cause dell’esplosione.