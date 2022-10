Sofia Goggia si taglia una ciocca di capelli in solidarietà con le donne iraniane

Anche Sofia Goggia, campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, si è tagliata una ciocca di capelli come gesto di solidarietà con le donne iraniane che protestano per la libertà di espressione. L'atleta bergamasca pronuncia lo slogan "Donna, vita e libertà", si taglia la ciocca e la infila in una busta per spedirla all'ambasciata dell'Iran a Roma.

