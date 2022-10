Roma, polizia antisommossa carica i corrieri Sda durante lo sciopero

Precariato e lavoro digitalizzato, scontri e tensioni: la polizia ha caricato i corrieri delle aziende di trasporto che lavorano per Sda, del gruppo Poste, durante una protesta contro i licenziamenti. La manifestazione, organizzata dai sindacati Usb Logistica, Filt Cgil e Ugl, si è tenuta in mattinata davanti alla sede di Poste Italiane in viale Europa e gli scontri sono scoppiati verso l'ora di pranzo. Sono stati molto violenti: secondo i sindacati almeno un manifestante è stato ferito con un colpo di manganello alla testa e ora è ricoverato al Campus Biomedico di Trigria. LEGGI L'ARTICOLO di Salvatore Giuffrida

00:16