Egitto, via libera alla Fondazione della Fratellanza Umana e l'Ospedale Bambino Gesù del Cairo

Disco verde ieri al Cairo all'inaugurazione della Fondazione Fratellanza Umana. Obiettivo: progetti di beneficenza, tra cui l'Orfanotrofio Oasi della Pietà, l'Ospedale Bambino Gesù nella Capitale Amministrativa e la Scuola per la Fratellanza Umana per le Persone di Determinazione

Durante la cerimonia, ospitata dall'Ambasciata d'Italia, Monsignor Yoannis Lahzi Gaid, già segretario personale di Sua Santità Papa Francesco, e capo della Fondazione, ha annunciato l'inaugurazione ufficiale della fondazione, affermando che i progetti che la Fondazione sta realizzando, ovvero l'Ospedale Bambino Gesù, l'Orfanotrofio e la Scuola per la Fratellanza Umana per Le Persone determinate, costituirà un'importante aggiunta alla scena del lavoro caritativo in Egitto e un affluente delle istituzioni che operano nel campo del progresso del benessere umano. Ha aggiunto che la vera rinascita a cui l'Egitto sta assistendo oggi suscita speranza e richiede un livello avanzato e sofisticato di servizi umanitari secondo la visione del presidente Abdel Fattah El-Sisi, che lavora per stabilire i valori di fraternità, cittadinanza, uguaglianza e tendere una mano di empowerment ai gruppi deboli e alle persone determinate.

L'Ambasciatore d'Italia presso la Repubblica Araba d'Egitto, Michele Quaroni, la cui ambasciata ha ospitato la cerimonia di lancio, ha dichiarato che lo Stato italiano ospita questo evento in apprezzamento delle attività benefiche della Fondazione Fratellanza Umana e come espressione dell'amicizia che unisce i due Paesi. Sua Eccellenza ha assicurato l'importanza dell'Ospedale Bambino Gesù come aggiunta e salto di qualità nella cura di bambini e donne, in quanto questo ospedale rappresenta un riferimento a livello europeo e internazionale nel campo delle malattie genetiche e rare.

Tarek El Molla, Ministro del Petrolio e delle Risorse Minerarie, ha espresso la sua felicità di partecipare a questo evento e firmare la prima pietra del nuovo ospedale. Ha anche ringraziato l'ambasciatore italiano per aver ospitato questo evento e i responsabili della Fondazione Fratellanza Umana per la loro missione di riavvicinamento tra i popoli e la diffusione della cultura della fraternità umana tra tutti gli esseri umani.

Il Ministro della Solidarietà, Dr. Nevin Al-Kabbaj, che ha partecipato all'evento come rappresentante del Primo Ministro e del governo egiziano, ha espresso la sua felicità per ciò che la Fondazione Per la Fratellanza Umana sta facendo per sostenere il lavoro caritativo e sociale e diffondere lo spirito di tolleranza e dialogo tra tutti i gruppi della società egiziana.

Nel discorso del Ministro della Salute, Prof. Dr. Khaled Abdel Ghaffar - pronunciato dal Dr. Mohamed El-Tayeb - la Repubblica Araba d'Egitto, il governo e il popolo, accolgono con grande importanza il progetto dell'Ospedale Bambino Gesù, con tutto l'apprezzamento e la gratitudine di Sua Santità, Papa Francesco e della cara Repubblica Italiana. Salutiamo insieme i legami di amicizia e cooperazione tra i nostri due Paesi e popoli, e continuiamo insieme il processo di sviluppo e di espansione della sua portata per includere orizzonti più ampi, augurandoci che i nostri sforzi siano coronati da ogni successo.

Il Presidente della Fondazione, Monsignor Yoannis Gaid ha sottolineato che i tre grandi progetti che la Fondazione sta attuando in Egitto per fornire bontà alla terra del bene e ai suoi figli benevoli. Sono progetti basati sulla convinzione che le tenebre del mondo non possano nascondere la luce di una piccola candela, e che la nostra umanità abbia bisogno di azioni tangibili e di persone che si rimbocchino le maniche per dissetarsi, curare i malati, prendersi cura degli anziani, consolare il lutto e prendere la mano di persone determinate.

La prima pietra del nuovo ospedale è stata firmata dal Ministro Dr. Nevin Al-Qabbaj, dal Ministro Tariq Al-Mulla, dallo Sceicco Osama Al-Azhari, dal Consigliere del Presidente della Repubblica, dall'Ambasciatore italiano Michel Coroni, dal Ministro Yahya Rashid, dal Ministro Manal Awad, da Sua Beatitudine il Patriarca Anba Ibrahim Ishaq, da Sua Eminenza il Vescovo Clementos a nome di Sua Santità Papa Tawadros, dal Ministro Ing. Khaled Abbas, e il Dr. Ismail Abdel Al-Ghafar, l'Ambasciatore Abdel Salam Al-Madani e il Dr. Muhammad Al-Tayeb a nome del Ministro della Salute, il Prof. Dr. Khaled Abdel Ghaffar, il Professor Matthew De Nardi per conto dell'associazione Italiana Bambino Gesù e Monsignor Yoannis Gaid.

George Saeed Khreish, Presidente di ConsultanHSS, ha presentato i disegni ingegneristici per il progetto dell'Ospedale Bambino Gesù. ConsultanHSS è una delle più importanti società di ingegneria al mondo. I progetti del nuovo ospedale sono stati impressionanti e riflettono l'importanza del progetto.

Alla celebrazione hanno partecipato un gran numero di rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri egiziano e del Ministero dell'Interno, rappresentanti di organismi locali e internazionali, rappresentanti dei cari Emirati Arabi Uniti e un gran numero di personaggi pubblici e professionisti dei media.

La cerimonia è stata presentata dalla bellissima artista, Bushra, con parole dolci e selettive, e si è conclusa con la meravigliosa e significativa performance del soprano internazionale, l'artista Amira Selim e il musicista Nicholas, e il canto di Iside che tutti amano, che è stata la migliore conclusione di una notte in cui tutti si sono riuniti attorno allo slogan della fondazione: "Raggiungiamo tutti con umanità."