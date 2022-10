ROMA. Scendono da 58.885 a 45.225 i contagi rilevati oggi in Italia, che sono però circa 8.500 in più di quelli di sette giorni fa, mentre il tasso di positività resta inchiodato a 20,1%. Ma a preoccupare è la risalita dei ricoveri, oggi ben 259 in più i letti occupati nei reparti di medicina e 16 quelli nelle terapie intensive, mentre i decessi sono 43contro i 60 di ieri.

In Veneto scendono nelle ultime 24 ore i nuovi contagi Covid in Veneto, 6.509, contro gli 8.312 del giorno precedente. Si contano però altre 10 vittime.

Nelle Marche in 24ore sono 1.188 i casi di positività al coronavirus registrati (7.923 in una settimana) su 2.074 tamponi mentre l'incidenza ogni 100mila abitanti sale ancora (da 522,94 a 526,80). Ieri i casi erano 1.864. Intanto il numero di ricoveri sale a 78 (+1) tra cui un paziente in Terapia intensiva (invariato), otto in Semintensiva (+1) e 69 in reparti non intensivo (stabile). Si contano anche due decessi. Importante balzo dei ricoveri ospedalieri: attualmente sono 733 (+68) i malati Covid ricoverati nei reparti in area medica, mentre resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, 26.

Calano da 3.637 a 2.504, età media 53 anni, i nuovi casi di coronavirus in Toscana dove si registrano 8 decessi.

Oggi nel Lazio su 3.597 tamponi molecolari e 16.978 tamponi antigenici per un totale di 20.575 tamponi, si registrano 3.474 nuovi casi positivi (-1.248), sono 5 i decessi (-2), 473 i ricoverati (+15), 29 le terapie intensive (+1) e +2.206 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.738.

Tasso di positività e ricoveri ordinari in calo in Campania, in aumento invece l'occupazione delle terapie intensive. È a due facce il volto del bollettino Covid di oggi. A fronte di 14.565 test i positivi sono stati 2.178 per un tasso del 14,9% a fronte del 18,23 di ieri. Nei reparti ordinari ci sono 254 persone a fronte delle 264 di ieri. Mentre nelle intensive l'occupazione passa da 6 a 9 posti. Nessun nuovo decesso nelle ultime 48 ore.

Scendono da 2.067 a 1.343 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia su 9.298 test. Si registra una vittima. Il tasso di positività è del 14,4%. Sono 12.935 le persone attualmente positive, 126 quelle ricoverate in area non critica, 8 in terapia intensiva.

Risale la curva dei ricoveri da Covid-19 e tornano a occuparsi i posti letto Covid negli ospedali. In una settimana il numero dei pazienti ricoverati, sia nei reparti ordinari sia nelle rianimazioni, è salito infatti del 39,7%. Sono soprattutto anziani non vaccinati o senza 4/a dose. Emerge dalla rilevazione del 4 ottobre negli ospedali sentinella di Fiaso (Federazione aziende ospedaliere e sanitarie). È una «repentina inversione di tendenza», afferma Fiaso: solo una settimana fa il numero dei ricoverati era aumentato del 5% e tutto a carico di pazienti Con Covid, in ospedale per altre patologie e trovati positivi al tampone.

La percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri sale di un punto, arrivando all'8% (un anno fa era al 5%). E, nelle ultime 24 ore, cresce in 8 regioni: Calabria (14%), Friuli Venezia Giulia (14%), Liguria (9%), Lombardia (7%), Piemonte (7%), Puglia (5%), Toscana (6%) e Umbria (20%). Dopo l'aumento segnalato ieri è, invece, stabile al 2%, la percentuale di terapie intensive occupate (un anno fa era al 5%). Questi i dati aggiornati al 4 ottobre ed elaborati dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

Rispetto al giorno precedente, la percentuale di posti occupati per Covid-19 nelle corsie dei reparti ospedalieri di area medica (o non critica), importante parametro per valutare l'impatto della pandemia sulle strutture sanitarie, cala in Molise (5%). È stabile nelle restanti 12 regioni e province autonome: Abruzzo (a 11%), Basilicata (7%), Campania (7%), Emilia Romagna (8%), Lazio (7%), Marche (8%), Pa Bolzano (23%), Pa Trento (13%), Sardegna (4%), Sicilia (6%), Valle d'Aosta (15%) e Veneto (7%). Due regioni superano la soglia di allerta del 15%: Umbria (20%) e Pa Bolzano (23%).

Quanto alla percentuale di terapie intensive occupate da pazienti con Covid-19, rispetto alla rilevazione del giorno precedente, il valore cresce in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia (3%), Puglia (2%), Toscana (2%), Umbria (3%). Cala in Emilia Romagna (2%) e Pa Trento (4%). È stabile in 10 regioni: Abruzzo (al 1%), Calabria (al 3%), Campania (1%), Lazio (3%), Liguria (3%), Lombardia (1%), Pa Bolzano (2%), Piemonte (1%), Sicilia (2%) e Veneto (2%). In 5 regioni la variazione non è disponibile: Basilicata (0%), Marche (0%), Molise (0%), Sardegna (0%) e Valle d'Aosta (0%). Tutte le regioni sono sotto il 10%

La crescita dei contagi ha anche i suoi risvolti anche in farmacia e porta a un rimbalzo delle vendite dei test rapidi per la diagnosi dell'infezione da Sars-Cov-2. Dal 19 al 25 settembre si è registrata, infatti, una crescita (in valori) del 24% dei tamponi venduti, rispetto alla precedente per un totale di 4,1 milioni di euro rispetto a 3,3 milioni. È quanto emerge da un’ analisi ANSA su dati di Iqvia relativi alla 38/ma settimana del 2022.

Continua invece a calare la vendita di presidi di protezione dal contagio nei presidi di Croce Verde in Italia: le vendite di mascherine vedono un 7,8% in meno rispetto alla settimana precedente e quelle dei gel igienizzanti per mani un calo del 6,3%.