Nobel per la fisica 2022, vincono Zeilinger, Aspect e Clauser per la meccanica dei quanti

Il premio Nobel per la Fisica 2022 è stato assegnato al francese Alain Aspect, allo statunitense John Clauser e all'austriaco Anton Zeilinger «per gli esperimenti con gli intrecci di fotoni che stabiliscono la violazione delle disuguaglianze di Bell e aprono la strada alla scienza dell'informazione quantistica». I tre ricercatori avevano già condiviso nel 2010 il prestigioso Premio Wolf per la fisica attribuito loro «per i loro fondamentali contributi teorici e sperimentali ai fondamenti della fisica quantistica».

Il francese Alain Aspect, l'americano John F. Clauser e l'austriaco Anton Zeilinger hanno ricevuto il Nobel per la Fisica 2022 per avere gettato le basi del futuro dell'informazione e delle comunicazioni: i loro esperimenti sul fenomeno chiamato 'entanglement', una sorta di abbraccio a distanza delle particelle, ha infatti aperto la strada ai potenti e velocissimi computer quantistici, misure più precise e crittografia a prova di hacker. Lo sviluppo di strumenti sperimentali da parte dei vincitori ha gettato le basi per una nuova era della tecnologia quantistica. Gli ineffabili effetti della meccanica quantistica cominciano a trovare applicazioni. Ora esiste un ampio campo di ricerca che include computer quantistici, reti quantistiche e comunicazioni crittografate quantistiche sicure. Un fattore chiave in questo sviluppo è il modo in cui la meccanica quantistica consente a due o più particelle di esistere in quello che viene chiamato stato entangled. Ciò che accade a una delle particelle in una coppia entangled determina ciò che accade all'altra particella, anche se sono distanti. Per molto tempo, la domanda è stata se la correlazione fosse dovuta al fatto che le particelle in una coppia entangled contenevano variabili nascoste, istruzioni che indicavano loro quale risultato avrebbero dovuto fornire in un esperimento. Negli anni '60, John Stewart Bell sviluppò la disuguaglianza matematica che porta il suo nome. Questa afferma che se ci sono variabili nascoste, la correlazione tra i risultati di un gran numero di misurazioni non supererà mai un certo valore.

Aspect, 75 anni, è professore all'Université Paris-Saclay e all'École Polytechnique, ma è anche un Accademico dei Lincei, Socio straniero per la Categoria III Fisica, Chimica e Applicazioni. Clauser, 80 anni, si è laureato alla Columbia University e conduce ricerche presso il laboratorio californiano J.F. Clauser & Assoc. Zeilinger, è professore presso l'Università di Vienna

Il premio che data le su origini più di 100 anni fa ha un premio di 902.000 dollari. Il premio per la fisica è il secondo a essere assegnato questa settimana dopo quello in medicina, vinto da Svante Paabo lunedì. Il premio per la fisica ha avuto vincitori illustri come Albert Einstein, Max Planck, Pierre e Marie Curie. Lo scorso anno il premio era stato diviso da Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi per il loro contributo sui sistemi complessi e i cambiamenti climatici.