Morta Piccola Piuma, l’attivista nativa americana che (non) ritirò l’Oscar al posto di Marlon Brando

La notte degli Oscar è uno degli eventi più seguiti nel mondo e non è certo nuovo a scandali e sorprese dell’ultimo minuto. Quasi 50 anni fa però, la sorpresa fu davvero grande, tanto per il pubblico quanto peri presentatori: uno dei più grandi divi di sempre, Marlon Brando, decise di non presentarsi alla cerimonia e di lasciare che a salire sul posto fosse una ragazza indiana. Quella donna, Piccola Piuma, usò quello spazio concessole per parlare dei problemi della comunità dei nativi americani di fronte a un’audience che nessuno della sua gente avrebbe mai avuto altrimenti.

L'Academy si scusa dopo 50 anni con Piccola piuma: il discorso della nativa americana agli Oscar

Sacheen Littlefeather (questo il vero nome) è scomparsa oggi all’età di 75. Nel 1973 e disse al mondo che Marlon Brando non avrebbe accettato il suo Oscar per il ruolo di Vito Corleone in “Il Padrino”. Brando era un artista sicuramente anarchico e fuori dagli schemi. Il ruolo nel film di Coppola lo aveva rilanciato presso le giovani generazioni nella seconda fase della sua carriera e il premio in questione fu addirittura combattuto con Al Pacino, giovane coprotagonista della pellicola. Nonostante l’importanza del riconoscimento, L’attore decise comunque di abdicare e lasciare il palco a Sacheen per protestare contro il modo in cui i nativi americani venivano rappresentati sullo schermo, e per rendere omaggio all’occupazione in corso nella cittadina di Wounded Knee (200 attivisti nativi americani, due dei quali finirono uccisi, affrontarono per 71 giorni gli agenti federali in South Dakota).

I presentatori, Liv Ullmann e Roger Moore (sì, il secondo interprete di James Bond), elencarono i candidati come miglior attore. Ullmann disse «ha vinto Marlon Brando», e a quel punto Littlefeather, in abito tradizionale Apache, si presentò davanto alla platea del Dorothy Chandler Pavilion. Rifiutò la statuetta che rimase nelle mani di Moore, disse agli ospiti in sala e al pubblico di 85 milioni di telespettatori che Brando «con grande rammarico non può accettare questo premio molto generoso». L’attore le aveva dato un discorso di otto pagine da leggere, ma gli organizzatori le dissero che aveva solo sessanta secondi a disposizione.

Il gesto non fu accolto con grande entusiasmo. Al termine del suo intervento la giovane nativa americana venne scortata all’uscita e bandita dall’Academy (anche lei lavorava come attrice). Solo quest’anno ad agosto sono arrivate le scuse per il trattamento riservatole. Una mossa tardiva, ma che ha aiutato i più giovani a riscoprire il gesto di un grande attore e di una donna coraggiosa.