L'appello del Papa a Putin: "Ferma per amore del tuo popolo questa spirale di violenza e morte"

"Il mio appello si rivolge innanzitutto al presidente della Federazione Russa, supplicandolo di fermare, anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza e di morte". Papa Francesco si rivolge direttamente a Putin durante l'Angelus domenicale, invitando il presidente russo a porre fine all'escalation di questi giorni nella guerra in Ucraina. "A tutti i protagonisti della vita internazionale e ai responsabili politici delle Nazioni - ha proseguito il Pontefice - chiedo con insistenza di fare tutto quello che è nelle loro possibilità per porre fine alla guerra in corso, senza lasciarsi coinvolgere in pericolose escalation, e per promuovere e sostenere iniziative di dialogo". SEGUI LA DIRETTA

00:54