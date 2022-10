Elezioni presidenziali in Brasile, cittadini al voto in una favela a Rio De Janeiro

In Brasile si vota per le presidenziali con la sfida tra il capo dello stato uscente Jair Bolsonaro e l'ex presidente Lula da Silva. File ai seggi si sono registrate nella favela Rocinha a Rio de Janeiro, la più famosa della città, dove si vive in condizioni di povertà e disagio. LEGGI

01:38