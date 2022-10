Scalea, spara alla compagna dopo una lite e poi si uccide

SCALEA. Omicidio-suicidio a Scalea nella notte tra sabato e domenica. È accaduto in via Paolo Borsellino, non distante dal centro della località tirrenica in provincia di Cosenza. Lì, secondo quanto appreso, una guardia giurata, Antonio Russo, di 25 anni, avrebbe fatto fuoco contro la propria compagna, Ilaria Sollazzo, di 31 anni, uccisa all’interno dell’auto. Poi avrebbe rivolto l’arma contro se stesso, suicidandosi.

Sul luogo sono presenti le forze dell’ordine per avviare le indagini e chiarire l’esatta dinamica dei fatti, e il magistrato di turno dalla procura di Paola. La tragedia sarebbe arrivata al culmine di una forte discussione. I due non erano sposati ma avevano avuto una figlia di due anni che viveva con la madre. La coppia si era separata.

* In aggiornamento