Marche, applausi e lacrime per l'ultimo saluto al piccolo Mattia Luconi

L'uscita del feretro dalla chiesa di Santa Maria Assunta, a Barbara in provincia di Ancona, per i funerali del piccolo Mattia Luconi. Il bambino di otto anni morto nell'alluvione delle Marche. L'ARTICOLO Alluvione nelle Marche, in migliaia ai funerali del piccolo Mattia Luconi. Don Paolo: "E' in mezzo a noi"

01:32