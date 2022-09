Regione Liguria, Fratelli d’Italia non vota l’impegno a garantire l’aborto. Ma Toti difende la Giunta: “Obiettori di coscienza sotto la media nazionale”

GENOVA. Fratelli d'Italia si astiene e il centrodestra si divide nel Consiglio regionale della Liguria nella votazione di un ordine del giorno sul «diritto delle donne di scegliere l'interruzione volontaria di gravidanza». Il documento, presentato dal Pd, è stato approvato con 21 voti favorevoli: oltre al Pd hanno votato M5S, Lista Sansa, Lista Toti, Lega e Forza Italia.

Proprio a Genova, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni prima del voto aveva dichiarato in un comizio elettorale: «Vogliamo dare il diritto alle donne che pensano che l'aborto sia l'unica scelta che hanno, di fare una scelta diversa. Non stiamo togliendo un diritto ma aggiungendolo».

Tre consiglieri di FdI, invece, si sono astenuti e non sono interventi nel dibattito. Altri sei consiglieri di centrodestra e centrosinistra erano fuori dall'aula al momento del voto. L'ordine del giorno presentato dal consigliere Roberto Arboscello (Pd) impegna la Giunta Toti «a garantire alle donne che decidono di non portare a termine una gravidanza in Liguria di effettuare questa scelta senza dover superare alcuna difficoltà nell'accesso alle strutture che effettuano l'interruzione volontaria di gravidanza».

L’ordine del giorno impegna la Giunta anche a «sostenere nelle sedi più opportune la richiesta del Parlamento europeo di inserire il diritto all'aborto legale e sicuro nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea». Il presidente della Regione Giovanni Toti ha espresso il parere favorevole della Giunta al documento, ma la sua indicazione non è stata seguita dai consiglieri del partito di Giorgia Meloni.