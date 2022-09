"L'ospite", il corto dedicato a chi convive con la leucemia mieloide cronica

Un'ombra, una minaccia oscura, sconosciuta, che insegue il protagonista. Poi un incontro inatteso, fortuito. E le paure che in parte si dileguano grazie alla conoscenza, lasciando spazio alla speranza. È questo il messaggio che oggi, in occasione della giornata mondiale della leucemia mieloide cronica, viene dedicato ai pazienti colpiti da questo tumore del sangue. Il messaggio è racchiuso in un cortometraggio, "L’ospite", realizzato dalla biofarmaceutica Incyte con il patrocinio dell'associazione AIL, e che sarà a breve disponibile per il pubblico. Nel teaser vediamo l’incontro tra Fabio e Vittoria. Fabio è un paziente costretto da tempo a convivere con la leucemia mieloide cronica, ma accompagnerà Vittoria in un percorso che l’aiuterà ad affrontare le sue paure

01:42