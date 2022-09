Rubano la carta di credito e la usano per fare shopping: le immagini delle telecamere

Prima il portafogli sfilato con abilità, senza che la vittima si accorgesse di nulla. Poi la fuga con un obiettivo: i negozi della via dello shopping di Milano, corso Buenos Aires, per spendere i soldi della carta di credito. Le immagini della metropolitana e quelle di uno dei negozi in cui la coppia di ragazzi - giovanissimi . ha fatto acquisti sono state indispensabili per ricostruire le loro mosse: che li hanno portato a utilizzare 4.100 euro della carta, tra acquisti e prelievi.

01:30