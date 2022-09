Biden: "Una guerra nucleare non può essere vinta e non va combattuta"

"Tutti dovrebbero impegnarsi per rafforzare il regime di non proliferazione delle armi nucleari e farlo attraverso la diplomazia. Una guerra nucleare non può essere vinta e non dovrebbe essere mai combattuta". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando all'assemblea generale delle Nazioni Unite, dopo le minacce di Putin. "La Russia ha lanciato minacce irresponsabili in campo nucleare" ha detto Biden, aggiungendo che "Mosca, senza alcuna trasparenza, ha aumentato probabilmente il suo arsenale". L'ARTICOLO Ucraina, Putin annuncia la mobilitazione parziale

00:16