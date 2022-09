A Berlino, alla fiera Innotrans, Il treno a idrogeno prodotto da Stadler è in bella mostra a fianco del modello ibrido – con una batteria pronta a sostituire le rete elettrica, dove manca – che la stessa compagnia ha prodotto per Netinera, la controllata tedesca di Trenitalia. E’ un treno sperimentale che verrà inaugurato in California: «In Giappone stanno studiando come utilizzare l’idrogeno sui treni, ma in Europa siamo indietro» ammette l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi.

In Germania, però, il gruppo italiano ha presentato il suo primo treno ibrido: si chiamerà Blues, con un consumo di diesel ridotto del 50% rispetto alla versione precedente, e con le batterie pronte a entrare in funzione nei pressi delle città e delle stazioni, oltre alla rete elettrica. Entro fine anno entreranno in funzione in Sicilia e Sardegna.

A dimostrazione della volontà di Trenitalia di accelerare sul trasporto regionale con 8 miliardi di euro di investimenti per 800 nuovi treni: un obiettivo da raggiungere entro il 2031, ma che Corradi, vorrebbe centrare prima «entro i prossimi 4-5 anni». Dopo aver messo l’accento sull’Alta velocità con lo sviluppo della rete, la società di trasporti torna a concentrarsi sui pendolari e sulle tratte locali.

Un annuncio che arriva insieme al lancio del progetto avviato con le principali compagnie di Tlc per avere «la massima copertura 4G sulla rete Av nei prossimi 15 mesi, coprendo in particolare le gallerie» spiega da Berlino l’amministratore delegato di Fs, Luigi Ferraris, in occasione della fiera Innotrans 2022 a Berlino. Anche perché il Gruppo sta studiando la possibilità di estendere il wifi anche a «bordo dei treni regionali» con la connettività anche nelle aree rurali. Un progetto finanziato con 2 miliardi di euro derivanti dal Contratto di Programma di Rfi e «finalizzato a estendere e potenziare la fibra ottica passiva lungo le nostre linee oltre che all’upgrading tecnologico delle stesse e a sviluppare una diffusa connettività, migliorando il segnale a bordo di tutti i treni», ha spiegato Ferraris che poi ha aggiunto: «In questo modo, saremo in grado di portare la fibra anche nelle zone limitrofe che oggi non sono coperte dal segnale. E’ anche così che si riduce il digital divide». Anche perché il progetto prevede la posa di nuovi cavi di lungo i 17mila chilometri di rete ferroviaria che, per oltre 11mila chilometri, corre parallela alle strade di Anas, controllata da Fs.

Fs ha poi ribadito la volontà di aumentare la propria indipendenza energetica arrivando a produrre, attraverso fonti rinnovabili, 2,4 gwh «entro il 2027 o 2028» rilancia Ferraris che poi spiega: «Abbiamo 30 milioni di metri quadrati di aeree dove installare pannelli solari e pale eoliche. In questo modo saremmo in grado di coprire il 40% del nostro fabbisogno che è enorme. Siamo la prima azienda energivora del Paese, consumiamo il 2% di tutta la domanda».

E l’impatto della bolletta sul gruppo è stato duro: «Il prezzo è aumentato di quasi quattro volte e il costo dell’energia pesa per il 10% del totale» spiega Corradi. Ferraris, però, ribadisce l’intenzione di mantenere «i prezzi dei biglietti fermi» anche perché nel frattempo «c’è stato un aumento importante dell’utilizzo del treno sia sull’Alta velocità che sui regionali. Il turismo si sente e questo ci consente di tenere i prezzi fermi». Tra luglio e settembre i passeggeri sulle Frecce sono stati 12,5 milioni, «in linea con il periodo pre-covid», mentre sono arrivati a quota 83 milioni su tutta le rete.

Intanto da Berlino, Ferraris, sottolinea il cambio di passo in chiave internazionale del gruppo: «La tratta Milano-Parigi va molto bene con oltre 400mila passeggeri trasportati dal 18 dicembre scorso e con un load factor dell’85%. Sono partite le vendite in Spagna, ma a essere diverso è l’approccio. Oggi la holding coordina le attività internazionele e stimola la creazione di sinergie. Dagli acquisti alla manutenzione, dalla ricerca allo sviluppo».