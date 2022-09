Covid, il bollettino del 20 settembre: 28.395 nuovi casi, 60 morti. Tasso di positività al 13,7%

I nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 28.395, in aumento rispetto ai 8.259 di ieri. I morti sono 60, ieri ne erano stati segnalati 31. Stabili i ricoveri ordinari (+2) e le terapie intensive (-1). Il tasso si positività si attesta al 13,7%.

Friuli Venezia Giulia

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono state accertate 795 positivita' al Covid da 5.977 tamponi, di cui 96 da 2.619 tamponi molecolari e 699 da 3.358 tamponi antigenici. Si sono inoltre registrati 4 decessi: 1 a Udine, 2 a Trieste e 1 a Pordenone. In terapia intensiva sono ricoverate 4 persone, 109 negli altri reparti. L'incidenza su 7 giorni (per 100mila abitanti) e' pari a 282,9. I dati sono stati comunicati dalla Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilita' della Regione. Da inizio pandemia in Fvg sono state accertate 484.553 positivita', mentre i decessi sono stati 5.418

Veneto

I contagi da Covid, in Veneto, sono 3.590 nelle ultime 24 ore (+2.913) in aumento dovuto alla limitata processazione di casi nel fine settimana. Secondo il rapporto della Regione del Veneto mentre le vittime sono state 3 per un totale da inizio pandemia di 15.447 unità. Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia si aggiorna a 2.238.333. In calo aumento gli attualmente positivi , sono 35.620 (+886); i malati Covid ricoverati in ospedale nei normali reparti medici sono 487 (+15), quelli in terapia intensiva 22 (+1).

Abruzzo

Sono 923 i guariti dal virus e 891 i casi positivi al Covid 19 registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra, da ieri, 2 nuovi casi (un 86enne e il secondo risale ai giorni scorsi). Sale a 3.659 il totale delle persone positive decedute. I dati aggiornati portano il totale, dall'inizio dell'emergenza e al netto dei riallineamenti, a 551.169 contagi. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 519.839 dimessi e guariti (923 in più rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27.671 (34 in meno rispetto a ieri)

Lazio

«Oggi nel Lazio su 4.694 tamponi molecolari e 14.895 tamponi antigenici per un totale di 19.589 tamponi, si registrano 2.520 nuovi casi positivi (+1.705), sono 3 i decessi (+2), 353 i ricoverati (+7), 26 le terapie intensive (+1) e +1.885 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.145». Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato

Toscana

In Toscana sono 1.392.185 i casi di positività al Coronavirus, 1.408 in più rispetto a ieri (169 confermati con tampone molecolare e 1.239 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un'età media di 50 anni circa. Eseguiti 1.114 tamponi molecolari e 9.158 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,7% è risultato positivo. Purtroppo si registrano sei nuovi decessi: due uomini e quattro donne con un'età media di 79,5 anni residenti rispettivamente nelle province di Firenze (1), Massa Carrara (1), Lucca (1), Pisa (1), Arezzo (1), Siena (1) e che portano il totale dei deceduti da inizio pandemia a 10.723. I ricoverati sono 167 (1 in meno rispetto a ieri), di cui cinque in terapia intensiva (2 in meno). Rispetto a ieri il numero dei casi è maggiore (erano 220) a fronte però di un numero di test effettuati oltre cinque volte superiore (erano 1.969).

Basilicata

Sono 232 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 1055 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono state registrate 305 guarigioni e nessun decesso. Negli ospedali lucani sono ricoverate 20 persone , delle quali una in terapia intensiva

Calabria

Sono 816 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria dove ci sono stati 4 decessi che portano a 2.995 il totale da inizio pandemia. In rialzo il tasso di positività, oggi al 16,83% contro il 14,49 di ieri. Anche oggi in crescita - nel saldo tra ingressi ed uscite - il numero dei ricoverati in area medica (+6, 122) mentre resta stabile a 5 quello nelle rianimazioni. I casi attivi sono 39.072 (-297), gli isolati a domicilio 38.945 (-303) ed i nuovi guariti 1.109. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 3.749.227 con 551.224 positivi.

Puglia

Sono 1236 i nuovi casi di coronavirus in Puglia su 10.891 test giornalieri eseguiti, con una incidenza dell'8,7%. Sono quattro le vittime registrate. Delle 10.333 persone attualmente positive, 122 sono ricoverate in area non critica (ieri 119) e 10 in terapia intensiva, senza variazioni rispetto a ieri. Questa la distribuzione per provincia dei nuovi casi: nuovi casi per provincia: Bari, 478; Bat, 46; Brindisi, 108; Foggia, 137; Lecce, 298; Taranto,148. I residenti fuori regione: sono 15 mentre 6 sono di provincia non definita.

Sardegna

Altri tre morti e nuova risalita dei casi Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 536 positivi (+ 314), di cui 511 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.871 tamponi per un tasso di positività del 18,6%. Stabile il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 7, mentre i ricoverati in area medica sono 65 ( -9); 4.206 sono i casi di isolamento domiciliare (-137). Le tre vittime sono una donna di 74 anni, residente nella provincia di Sassari, e due donne di 71 e 83, residenti nella provincia del Sud Sardegna