Sì al dl Aiuti ter, arriva il bonus da 150 euro per i redditi sotto i 20 mila euro. Taglio delle accise sulla benzina per tutto novembre, mappa delle concessioni pubbliche ma la Lega vota contro

La riunione a palazzo Chigi del Consiglio dei ministri (al termine della quale Mario Draghi terrà una conferenza stampa) serviva a dare il via libera al decreto Aiuti ter, che è arrivato all’unanimità. Ma il Consiglio dei ministri ha anche dovuto deliberare lo stato di emergenza per la Regione Marche dopo l'ondata di maltempo di stanotte.

Tra i vari provvedimenti del dl aiuti arriva il bonus da 150 euro per i redditi sotto i 20 mila euro. All'ordine del giorno del Consiglio dei ministri c'è anche il decreto sulla mappatura delle concessioni, dunque spiagge comprese. Si istituisce un'unica banca nazionale, con individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati.

Il Consiglio dei ministri, secondo quanto confermano fonti di governo, oltre al decreto aiuti ter esamina anche i primi decreti attuativi della legge sulla concorrenza: oltre al decreto con la riforma dei servizi pubblici locali c'è anche, il decreto legislativo con le regole per la mappatura delle concessioni pubbliche, compresi i balneari. Il Consiglio ha approvato poi l'autorizzazione a proseguire nella realizzazione di sei impianti eolici, di questi 4 in Puglia, 1 in Sardegna, 1 in Basilicata. Si superano i 2.185 MW autorizzati dal governo. Nel complesso 45 impianti autorizzati, altri 14 saranno approvati successivamente.

Col decreto sono state approvate anche con le regole per avviare la mappatura di tutte le concessioni pubbliche. I tre ministri della Lega hanno votato contro il provvedimento.