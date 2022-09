Cile, turisti riprendono il crollo di un ghiaccio in Patagonia

Le alte temperature e le piogge hanno causato la caduta di una porzione del ghiacciaio nel Queulat National Park, in Patagonia. Le immagini - riprese dai turisti in visita nella riserva naturale - mostrano il crollo di un'imponente massa di ghiaccio e roccia che precipita per oltre 200 metri dalla cima della montagna. Il cambiamento climatico globale sta causando un anormale aumento delle temperature anche Patagonia e nella catena delle Ande dove le piogge più frequenti rispetto a un tempo hanno reso le pareti dei ghiacciai più fragili e soggette a crolli.

00:32