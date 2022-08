Vaiolo delle scimmie, allo Spallanzani via alle vaccinazioni. D'Amato: "Ecco come prenotarsi"

È iniziata all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma la campagna vaccinale contro il vaiolo delle scimmie. Secondo la Regione Lazio nel primo giorno di somministrazioni sono una decina le persone che si sono prenotate per ricevere la dose. "Per sapere come fare bisogna prima di tutto vedere se si rientra nelle caratteristiche indicate dal Ministero della Salute sul suo sito o su quello regionale", ha spiegato l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. "Per prenotarsi bisognerà poi mandare una email all'indirizzo vaccinomonkeypox@inmi.it - ha aggiunto D'Amato -. A quel punto bisognerà aspettare la convocazione per ricevere il vaccino". Video di Francesco Giovannetti

01:15