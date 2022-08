Israele, suonano le sirene dell'allarme aereo a Tel Aviv: la grande fuga dei bagnanti dalle spiagge

Risuano le sirene d'allarme aere oa Tel Aviva, al tramonto. L'allarme risuna prima della prevista entrata in vigore della tregua tra Israele e la Jihad islamica. Lo riferiscono i media dello Stato ebraico, secondo cui le sirene stanno suonando anche in altre città nella parte centrale del Paese. Inaspettato, forse per le migliaia di bagnanti che erano sulle psiagge davanti la città, in migliaia fuggono verso zone di sicurezza della città. il conteggio del numero di razzi lanciati dalla Jihad islamica palestinese sul territorio israeliano si avvicinava a 1.000 dall'inizio dell'operazione Breaking Dawn con la quale l'eservito israeliano ha colpito alcuni obiettivi in cui risiedevano capi delle organizzazioni jihadiste a Gaza City. Complessivamente i palestinesi uccisi durante le diverse operazioni, secondo le fonti di Gaza, sono oltre 30.

00:57