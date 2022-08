Draghi: "Buone vacanze a chi non si ricandiderà e auguri a chi va in campagna elettorale"

"Quando ho iniziato non avevo un'agenda Draghi. Difficile dire che esiste un'agenda: sono le risposte pronte ai problemi che si presentano. Risposta pronta e credibilità", così il presidente del Consiglio Mario Draghi, rispondendo ai cronisti in conferenza stampa. "A fine Cdm ho augurato buone vacanze a quelli che non hanno la campagna elettorale - ha aggiunto - e i migliori auguri a coloro che andranno in campagna elettorale". a cura di Luca Pellegrini

02:27