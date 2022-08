Taiwan, atterrato a Taipei l'aereo con a bordo la speaker della Camera Usa Nancy Pelosi

La speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, è atterrata all'aeroporto di Songshan a Taipei, capitale di Taiwan. E' il rappresentante Usa di più alto livello a mettere piede sull'isola dal 1997. Ad attenderla all'aeroporto di Taipei c'erano sia la direttrice dell'American Institute in Taiwan, la de facto ambasciatrice Usa, Sandra Oudkirk, e il ministro degli Esteri dell'isola, Joseph Wu. Alle loro spalle, presenti altri funzionari di Taiwan, tra cui alcuni in divisa militare. Pelosi ha salutato la folla che aveva raggiunto lo scalo per festeggiare il suo arrivo sull'isola.

01:16