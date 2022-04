Il Trebbiano d'Abruzzo va in scena: una degustazione lunga 50 anni

Per celebrare l’attesissimo ritorno al Vinitaly e il cinquantesimo anniversario del Trebbiano d’Abruzzo, il Consorzio ha deciso di sfoderare l’artiglieria pesante organizzando a Verona una verticale storica del grande vino bianco abruzzese. “Il Trebbiano d’Abruzzo è un bianco che stupisce - ha spiegato il presidente Valentino Di Campli - semplice solo in apparenza. Il vitigno trova nella nostra regione condizioni ottimali e particolari che gli permettono di esprimere un bouquet raffinato e allo stesso tempo una struttura potente, capace di resistere al tempo come hanno dimostrato le etichette in degustazione.