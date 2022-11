È la pasta il filo conduttore che unisce le cucine casalinghe regionali

Impastano, friggono, stendono, nettano, rosolano, portano in tavola i sapori dell’Italia. Aprono le porte di case e insegnano la cucina della loro città, mettendo ai fornelli i sapori e i legami con il territorio. Sono Le Cesarine, mani e voci dell’Associazione Storica Cesarine che ha partecipato, con alcune rappresentanti alla recente edizione di "C’è + Gusto a Bologna" durante la quale, in collaborazione con Coop, hanno tenuto le Lezioni di Cucina mostrando e portando in tavola le grandi ricette della tradizione italiana, specie quelle di pasta per cui noi italiani siamo famosi nel mondo.

Perché la pasta è il filo conduttore che unisce tutte le regioni, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia e non c’è casa nella cui dispensa non ci siano pacchi di pasta secca, ingrediente che accomuna tutti i paesi e città della Penisola.



“Per le Cesarine - esordisce Davide Maggi, CEO & fonder dell’associazione - la salvaguardia delle tradizioni è il centro di attenzione. Abbiamo tutte le ricette d’Italia, anche quelle che non si trovano più nei ristoranti, le nostre Cesarine sono custodi di ricette di famiglia. La forza è reinterpretare la cucina locale anche in chiave moderna, ma sempre restando molto legati al territorio”.

Un impegno nobile dell’associazione che, partendo dalla custodia e trasmissione della tradizione e del suo valore, formula posti di lavoro come micro-imprenditoria femminile, “fa provare agli stranieri la vita e la cucina di una famiglia italiana attraverso il cibo e i suoi sapori, facendogli provare sapori del territorio”.

Si entra nel profondo quotidiano delle case, sparse in ogni regione, e ai fornelli si seguono gesti e lezioni delle Cesarine che mostrano e insegnano il loro saper fare fino poi a sedersi tutti insieme intorno a un tavolo per condividere insieme quanto cucinato. Agli stranieri viene fatto capire che nella realtà italiana, nelle case italiane, la pasta non vuol dire spaghetti alla bolognese o con meatballs, si insegna che gli spaghetti non si spezzano, che la pasta non si mangia scotta e come i condimenti abbiano formati di elezione nelle diverse regioni.

“Oltre a quella fresca che preparano - prosegue Maggi - le Cesarine attraverso ricette storiche di ogni luogo usano formati di pasta secca diverse, perché le ricette lo richiedono”.



“La pasta secca è fondamentale - ammette la Cesarina Francesca Casa di Palermo - per i miei figli la pasta è questa. Per me, anche nel lavoro, è fondamentale il grano con cui è fatta, la qualità e la cottura, prediligo la pasta trafilata al bronzo. Abbino la pasta corta ai sughi con il pomodoro dove c’è una grande mantecatura. Per i condimenti con il pesce, come il nero di seppie o le vongole, la pasta lunga, gli spaghettoni trafilati al bronzo”.

Sentirla parlare fa venire l’acquolina in bocca, come quando racconta del timballo di pasta.

“A Palermo la pasta al forno è con gli anelletti, non ne esiste altra adatta per noi; a Ragusa fanno la pasta incaciata con i rigatoni, ma per i palermitani solo gli anelletti”. Un piatto di pasta al forno da festa, e da leccarsi i baffi, quello che racconta ma che custodisce fra gli ingredienti la secolare tradizione dell’astratto, il concentrato di pomodoro steso al sole estivo per essiccare. “Si fa il ragù siciliano con un battuto di sedano, carota e cipolla in olio extravergine di oliva, macinato misto di manzo e maiale sfumato con vino, astratto e passata di pomodoro che io faccio in casa”.

Una lunga cottura a fuoco basso con i piselli, anelletti cotti pochi minuti e poi strati di pasta condita con il ragù alternati con caciocavallo fresco, prosciutto e in estate anche melanzane, formaggio grattato e in superficie ‘mollica’ (pangrattato tostato) per formare la crosticina durante la gratinatura. Non è solo pasta al forno, non solo la ricchezza del sapore, ma nel piatto c’è la lunga storia del concentrato al sole, la traduzione di una Sicilia e l’amore di Palermo per gli anelletti.

“Vivo a Triste da tanti anni, ma sono romana nel ‘core’ - esordisce la Cesarina Rita Mazzoli - Per me la pasta è quella secca, rugosa, che assorbe bene il condimento, cotta il giusto e ben tendente al dente, essiccata lentamente e di buona qualità”. Di natali mezzi siciliani e mezzi marchigiani, cresciuta a Roma e ora a Trieste, Rita ne fa questione sottile: “Anche il modo di condire è diverso. Il siciliano non manteca pasta e condimento, serve nel piatto fondo la pasta con sopra la salsa, è una cultura della pasta. A Roma matriciana e carbonara vanno conditi nel grasso del maiale, quindi ben mantecati”. I bucatini alla matriciana sono per lei “il titolo di un pezzo di cultura romana, anche se sono insidiosi come formato: se cotti tanto diventano mollicci, se ben al dente è difficile metterli nel piatto e schizzano ovunque quando si arrotolano sulla forchetta”.

Ed è forse, anche, per questo che riconosce come spesso si usino i rigatoni, “anche con la carbonara, più facili da gestire in mantecatura, mentre con la cacio e pepe ci vuole la pasta a sezione quadrata”. Insomma, la Cesarina Rita parla col ‘core de Roma’ anche se a Trieste ha imparato ad amare e cucinare “gli spaghetti alla busara, condimento rosso a base di scampi e pesce di origine dalmata, o la pasta con i sardoni”.

Luogo che vai pasta che trovi. Succede anche a Firenze, dalla Cesarina Cecilia Bendinelli: “Spesso i miei ospiti, per la maggior parte americani, mi chiedono una ricetta con la pasta secca, dopo quella fresca. Prima di tutto è più semplice e più veloce per loro, sono anche molto golosi e curiosi delle ricette regionali che assaggiano nei loro viaggi. Mi trovo spesso a preparare pasta e fagioli, tipica fiorentina, e infatti ci chiamano mangia-fagioli non a caso per quanto li usiamo”.

La stessa ricetta che ha portato ai fornelli della prima edizione della kermesse a Bologna, “nella pasta e fagioli in Toscana usiamo i ditali o gli spaghetti spezzati - zuppe e minestre sono l’unica eccezione che conferma la regola di non spezzare gli spaghetti! - Ho usato la pasta mista perché nelle zuppe si mette quello che c’è in dispensa, anche giostrandosi con le cotture, così si usano i fondi dei pacchetti”. E ancora una volta la tradizione povera e popolare insegna quello che oggi si chiama economia circolare, lotta agli sprechi, ma che nelle ricette povere si è sempre fatto. Un filo conduttore che entra anche nelle case dei milanesi, come dalla Cesarina Debora Tartani.

“Al di là del risotto che è tipico di una zona della Lombardia, molto diffuso nella nostra regione e in buona parte del Nord Italia, è l’utilizzo di una pasta secca, che si può fare anche in casa, che è il pinzochero”. Condito con bietole o verza e patate, abbondante burro e formaggio Casera “è il piatto della domenica e della festa, alla Coop c’è questa pasta e mi trovo bene per l’ottima tenuta in cottura”. Anche in una regione vocata al risotto e alle paste fresche ripiene, la pasta secca non manca nella cucina: “Da noi i formati più usati sono in particolare gli spaghetti e la pasta piccola, soprattutto per le zuppe. I ditalini vengono usati per le zuppe di verdure con le cotiche di maiale soffritto, la tipica zuppa contadina fatta con le verdure che rimanevano, il brodo e gli scarti del maiale. Ma anche la pasta mista usata con i fagioli, però da noi i borlotti e non i cannellini come in Toscana”.