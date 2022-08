Da Peschici a Vieste, tutti i sapori più veri del Gargano

Cercate una meta che offra storia, buona cucina e spiagge incontaminate? Non è facile trovare il mix perfetto eppure Peschici è questo e tanto altro. Un romantico borgo a Nord del Gargano che ha una storia lunga mille anni: un piccolo porto, il castello normanno edificato sui resti di un castelletto greco, le lunghe spiagge e la pineta fresca e rigogliosa. Nonostante il caldo estivo ci suggerisca di passare la giornata al mare, vale una visita il centro storico, piccolo e facile da visitare; l’ingresso, racchiuso tra le mura medievali, è segnato da un arco e da una torre di avvistamento di epoca angioino-aragonese del 1300, che chiamiamo oggi “Porta del Ponte”, in memoria del ponte levatoio che proteggeva il paesino dai briganti. Integrate nel tessuto del centro storico due piccole ma bellissime chiese meritano una visita: Chiesa Sant'Elia (patrono di Peschici) dove ammirare i dipinti di scuola napoletana del XVII secolo, e Chiesa del Purgatorio (o Santa Maria del Suffragio) in Piazza del Popolo anticamente utilizzata dalla vicina Abbazia benedettina di Santa Maria di Calena come deposito delle ossa dei monaci defunti. L’Abbazia è una delle più antiche in Italia e testimonia l’architettura romanica in Puglia: le cinta murarie, la fontana del 1561, il chiostro e due chiese dedicate a Santa Maria delle Grazie hanno resistito al passare del tempo. A soli due km da Peschici, il Santuario della Madonna di Loreto grande quanto una barca, costruito tra il XVI e il XVII secolo per volontà di un gruppo di pescatori miracolosamente sopravvissuti a una tempesta. Oggi ospita ex voto marinari a forma di barche e velieri.

Peschici

La prima spiaggia che incontriamo arrivando da nord è la baia del Jalillo, in dialetto piccola spiaggia, di sabbia fine e ghiaia. In spiaggia si accede facilmente grazie a una passerella che collega Jalillo alla vicina Marina di Peschici dove si trova il porticciolo turistico, punto di partenza per le escursioni sulla costa, e gli stabilimenti balneari attrezzati. Si può accedere grazie a una scalinata che troverete in via Porta di Basso, ai piedi del castello. Esposta ai venti settentrionali “a marejn” (la marina) è la destinazione ideale per surfisti e kiter. Per chi ama i tuffi consigliamo invece la spiaggia Zaiana: la conformazione rocciosa della scogliera ci regala trampolini naturali, da cui tuffarsi nell’acqua pulita. Da non perdere le spiagge Procenisco e San Nicola dove godersi l’ombra nel pomeriggio grazie alle punte rocciose che le proteggono: sabbia fine, acqua cristallina e un trabucco. Tra Cala Lunga e la baia di Gusmay troviamo la Cala del Turco, questa piccola cala evoca le lontane storie legate ai turchi che nel 1600 assediarono la Puglia e regala frescura nella grotta che ripara dal sole. Tra Peschici e Vieste la Sfinale: natura incontaminata tra due punte rocciose, facile da raggiungere grazie a una strada che arriva a ridosso della spiaggia.



Vieste, più volte premiata con la bandiera blu dalla Foundation for Environmental Education e parte integrante del Nazionale e della Comunità Montana del Gargano, è un borgo affascinante e pieno di vita dove godersi il mare e il buon cibo. Trenta chilometri di litorale bagnato da un mare cristallino ma anche borgo medievale che l’estate accoglie turisti e curiosi tra vicoli, scalini e archi medievali e si trova sulla groppa del costone che sale da sotto la Basilica con cattedrale, dove ammirare un altare d 1700, fino al Castello risalente alla seconda metà del XI secolo. Per una pausa consigliamo Piazzetta Petrone, una terrazza che ci riporta in Grecia tra case basse e curate, bouganville e tanta luce. Risultato del terremoto del 1948 oggi è il punto di partenza ideale per passeggiare perdendosi tra i vicoli, per poi ritrovarsi di fronte al mare, che si manifesta all’improvviso e permette di ammirare Pizzomunnu e la Spiaggia del Castello. Proseguendo verso nord, si arriva alla piazzetta del Seggio, con vista sul mare e sulla scogliera a strapiombo della Ripa, un tempo piccolo porto naturale.

Vieste

È circondata dal mare da ogni lato ed è quindi ricca di spiagge piccolissime e spaziose, sabbiose o di roccia. Tra le più conosciute Pizzomunnu che prende il nome dal grande monolite calcareo piantato in mare, ben attrezzata, facile da raggiungere e con fondali bassi. A chi ama la roccia consigliamo Porto Greco, piccola e selvaggia obbliga a una passeggiata tortuosa ma premia con l’acqua azzurra e le falesie di calcare alle spalle. Meno conosciuta la Baia di Campi, perfetta per chi sa apprezzare la natura incontaminata, arenile ghiaioso e fondali profondi.

Strano ma vero Vieste accoglie anche una foresta dove trovare frescura: un’area boschiva che inorgoglisce gli abitanti di Vieste, Peschici, Vico del Gargano, Carpino e Monte Sant’Angelo e che accoglie faggi e tassi, ghiri e donnole, oltre a funghi ed erbe spontanee preziosissime.



E dove mangiare i prodotti del Gargano dopo una bella giornata al mare? Dove troviamo il maiale o la capra garganica, la mucca podolica, la fava di Carpino, i formaggi tipici e le erbe spontanee? Qui una selezione di ristoranti da non perdere in entrambe le località.

Porta di basso

Sotto le volte di calce e pietra di un antico frantoio a strapiombo sul mare, il ristorante nel stellato di Domenico Cilenti è il posto giusto dove vivere a pieno odori e profumi del Gargano, l’accoglienza pugliese e la curiosità dei marinai. Lo Chef propone un menu legato alla sua terra più selvaggia e preziosa, segreta e in continua evoluzione. La scuola di cucina che gestisce gli permette di nutrirsi dell’entusiasmo degli studenti che insieme a lui cercando erbe spontanee che poi cucinano. Per vivere l’esperienza davvero a pieno consigliamo di dormire nell’albergo diffuso dello chef: 8 suite nel centro storico di Peschici, cinque delle quali con terrazza a picco sul mare.

Ristorante Eden



Eden è un ristorante/wine bar in riva al mare: prodotti locali, ricette della tradizione e pescato del giorno. Perfetto per l’aperitivo in un’ambiente rilassato e accogliente.

Trabucco di Monte Pucci

Tra le tante cose da fare a Peschici sicuramente c’è una cena sul trabucco: un'imponente piattaforma in legno ancorata alla roccia da grossi tronchi dalla quale si allungano, sospesi a qualche metro dall'acqua, lunghi bracci, che sostengono un'enorme rete. Ideati per permettere la pesca indipendentemente dalle condizioni meteomarine della zona, oggi accolgono ristoranti e locali. Il Trabucco di Monte Pucci propone un menu semplice da gustare circondati dalla foresta di pini di Monte Pucci e una vista mozzafiato. Da non perdere al tramonto.

Devinum

Rocco Lamargese propone una selezione di vini autoctoni e non nel suo wine bistrot nel centro di Peschici. Il sommelier esperto di intaglio di vegetali con tecnica thailandese ha deciso di puntare sul suo Gargano e lo fa con classe e semplicità. Il bistrot è il posto ideale per scoprire i prodotti tipici accompagnati da una bella bollicina.

Pina Gel

Iginio Ventura, terza generazione di casa Pina Gel è il famoso gelataio di Peschici. Provare per credere: tanta ricerca, ingredienti di altissima qualità e abbinamenti eccezionali. Da non perdere il gelato al limone!

Le antiche sere

A un ora di macchina da Peschici, chi ama il lago deve andare a trovare lo Chef Nazario Biscotti che valorizza i prodotti del Gargano e della Laguna di Lesina trasformando anche le materie povere in ingredienti preziosi. Protagonista indiscussa dei piatti dello Chef l’anguilla, ma anche cefali, bottarga e crugnaletti. Grande ospitalità e una carta dei vini interessante.



Vieste

Il capriccio

Siete al porto di Vieste, praticamente sembra di mangiare in mare, tra i pescatori che rientrano e portano il pesce allo Chef Leonardo Vescera, che definisce la sua cucina “sincera, fatta di pochi ingredienti e riconoscibili, limitando la trasformazione e servendo un prodotto nel suo più autentico sapore”. Oltre al ristorante anche il lounge bar dove trovare le tapas pugliesi e un bicchiere di champagne da consumare sul ciglio della banchina del porto e il sushi bar, dove apprezzare le sperimentazioni dello chef.

Osteria al duomo

Tra i vicoli del centro, ovviamente vicino al Duomo viestano, lo Chef Vincenzo Bua ci permette di vivere una location suggestiva del 400 assaporando i piatti tipici e i prodotti del territorio. Interessante la carta dei vini e la passeggiata che possiamo fare dopo cena nel centro storico. Purtroppo Osteria al Duomo è difficilmente raggiungibile per i disabili.

Ristorante Lido Vesta

Sul lungomare di Vieste, a due passi da Pizzomunno, c’è un ristorante romantico e prezioso dove rifugiarsi e farsi coccolare dallo staff sempre gentile e preparato. Lo Chef Nicola Bramante sa regalarci un’esperienza tanto semplice quanto emozionante. Consigliamo il menu degustazione da mangiare rigorosamente guardando il mare.

Kraken Street Food Fish

Antipasti e crudi, ma soprattutto panini con un bel mix di pesce fresco e prodotti tipici. Da non perdere la rosetta con il polpo. Servizio veloce e staff sempre sorridente.