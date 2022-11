A Palazzo Re Enzo un tavolo sul futuro della gastronomia di Bologna

All’apertura dei lavori di "C’è + Gusto a Bologna" il sindaco Matteo Lepore ha ricordato che 11 anni fa, dentro queste stesse sale di Palazzo re Enzo, si sono svolte le “Primarie del tortellino” una disfida tra Bologna e Modena per contendersi il primato del migliore scrigno di pasta. Anche allora gli chef furono i protagonisti di questa giocosa e accesa kermesse e continuano a essere un fiore all’occhiello di una città famosa nel mondo per la propria cucina. Bologna è abituata da sempre a mettere in primo piano le proprie specialità gastronomiche e, di conseguenza, gli chef, i cuochi, gli osti che sono figure cruciali per il settore della ristorazione, punta di diamante di una grande filiera agroalimentare.



Per questo motivo l’Amministrazione comunale insieme al Gusto sta avviando un tavolo di confronto per dialogare con i protagonisti del cibo a Bologna e creare un punto privilegiato di osservazione di questa realtà tanto importante, quanto complessa.

La conclusione della manifestazione bolognese domenica 6 novembre sarà l’occasione per dare l’avvio dei lavori con un incontro, alle 19, sul palco della Sala degli Atti di Palazzo re Enzo tra Daniele Ara, assessore all’Agricoltura, Agroalimentare ed educazione alimentare del comune di Bologna e alcuni rappresentanti del panorama della ristorazione bolognese: Piero Pompili (Al Cambio), Daniele Minarelli (Osteria Bottega), Mario Ferrara (Scacco Matto), Pasquale Polito di Forno Brisa e Carlo Alberto Borsarini (La Lumira).



Si parlerà di cucina, ovviamente, ma anche di tutto ciò che gli sta dietro, dalla produzione alla trasformazione delle materie prime che costituiscono la base delle eccellenze cittadine. Il focus sarà dedicato alla gastronomia che rappresenta un’identità viva e vitale della città, oggi più che mai. Dal punto di vista economico e turistico rappresenta un vero e proprio centro propulsore che può diventare l’asse portante di una politica di sviluppo con ricadute fondamentali su molteplici aspetti, dalla promozione del territorio alla capacità di attrarre nuovi investimenti.

Il tavolo d’incontro sarà un punto di partenza di un processo molto più esteso che vedrà in campo tutti gli attori della Bologna “da mordere” per progettare il futuro della ristorazione di una città che ha un grande passato e ancora tanta voglia di crescere.