Dal tortellino al riso d'autore: al Mercato di "C'è più Gusto" trovate storie e sapori

Andare al mercato non per fare la solita spesa, ma per rifornirsi di sapori, di suggestioni e di storie in punta di palato da portare in tavola. È quello che si potrà fare il prossimo fine settimana, nelle giornate del 5 e del 6 novembre, a Bologna nel primo festival de Il Gusto, il content hub del Gruppo Gedi apparecchiato di tutto punto a Palazzo Re Enzo dove si potranno scoprire tante eccellenze del Buon Paese da provare in un mercato un po’ speciale. In cui non si va semplicemente ad acquistare dei prodotti ma si diventa protagonisti di vere e proprie esperienze enogastronomiche con cui riempire la sporta. Qui il programma completo.

Il tortellino di Castelfranco Emilia

Nella due giorni di “C’è più Gusto a Bologna” si può iniziare questo percorso gastronomico dal tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia realizzato dalle Maestre Sfogline depositarie di un sapere e di un fare antico e prezioso. Grazie all'associazione di promozione sociale “la San Nicola” offriranno dimostrazione diretta dell’arte del tirare la sfoglia al matterello. Cesellando dei piccoli, grandi gioielli di gusto immersi nel brodo di cappone.



Ancora pasta ripiena con i tortelli di zucca, piatto storico della cucina mantovana, proposto accanto al panino con cotechino e al Gin Tonic, ricetta London dry tradizionale con infusione di nove fiori, da “Ciocapiat”. Il nome sta per “contaballe” ma questo pastificio-negozio di gastronomia in realtà racconta tanti sapori che non ingannano affatto. E nel mercato de Il Gusto non chiedono che di esser messi alla prova come le tagliatelle all'uovo realizzate con la farina di riso, digeribile e delicata, di “Riso Nuvola”, anche questa una realtà del mantovano nata a Castel D’Ario, patria del Riso alla Pilota e associata a Tazio Nuvolari.

Ciocapiat e la preparazione dei tortelli di zucca, accanto al panino con cotechino e al gin tonic

Nella due giorni bolognese non mancheranno selezioni di Vialone nano e Carnaroli. Ancora riso d’autore nella gamma premium “Origini Capolavori di natura” fiore all'occhiello della riseria “Vignola” che dipingerà i piatti in technicolor, dal rosa fino al viola, con la varietà Verelé, nata spontaneamente nel vercellese.

Il riso Vignola

Ci sarà naturalmente spazio per il dio Bacco. Il “Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo” offrirà un’ampia varietà di denominazioni tutelate per degustare in più sorsi una regione fortemente vocata alla vitivinicoltura.

E la “Cantina Sociale di Quistello” casa di un gioiello lombardo da bere come il Lambrusco Mantovano, proporrà l’unicità della terra che accoglie e trasmette la passione in un bicchiere. La stessa passione che si ritroverà in ogni angolo di questo mercato, da sperimentare con tutte le papille gustative e non solo.