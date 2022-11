Luigi Diotaiuti a Bologna: lo chef lucano diventato star negli Usa

Luigi Diotaiuti è un concentrato di energia, creatività e spirito imprenditoriale "cucinato" a dovere, e molto piacere. Chef star fra i più apprezzati e seguiti in America, la sua stella cometa ai fornelli rimane sempre e comunque l'Italia. La terra d'origine che non dimentica mai, da cui trae ispirazione e profondo nutrimento e alla quale rende omaggio da quasi trent'anni nel suo ristorante "Al Tiramisu", a Washington, nella famosa zona di Dupont Circle. Una miniera di sapori mediterranei con il nome italiano di un dolce simbolo della vivacità e della positività che guarda in alto, e sempre avanti. E che fa da ponte fra due angoli di mondo, lontani geograficamente ma vicini nella voglia di eccellenza a tavola.

Come dimostra lo stesso Diotaiuti che parteciperà a un talk del Gusto il 6 novembre e che, invece di mettersi nell'abituale posa dei cuochi, a braccia conserte, le braccia le spalanca. In segno di apertura e condivisione di quella cultura gastronomica a tutto tondo che parte dal lavoro nei campi. Dal rispetto della terra con cui lui è nato e cresciuto a Lagonegro in provincia di Potenza. In una famiglia in cui la sostenibilità in cucina era la norma, frutto di equilibrio e armonia fra la vita quotidiana e la natura, al ritmo delle stagioni, senza sprechi. C'è un filo d'emozione mentre srotola i ricordi. Lui che, designato ambasciatore della cucina italiana e lucana nel mondo, oltreoceano è sempre stato stimato da potenti e vip. Hillary Clinton, quando era Segretario di Stato, lo ha voluto nell’American Chef Corps della Casa Bianca e John Kerry in occasione del suo discorso all’Expo 2015 lo ha indicato come uno tra gli chef migliori degli Usa.

Nel suo ristorante americano, frequentato da personaggi come George Clooney, Julia Roberts, Harrison Ford, Michael Douglas, si mangia pesce e ci sono tanti piatti autenticamente made in Italy in cui il cibo è tradizione ma non si ferma mai al passato. Perché lo chef, dopo aver frequentato l'istituto alberghiero a Maratea e aver girato mezza Europa, arriva a Washington negli anni '90 e da allora non smette mai di rinnovare il suo patto con la cultura gastronomica tricolore. Lo fa anche con la fondazione "Luigi Diotaiuti Odv" che dalla Basilicata punta a trasferire alle nuove generazioni i saperi delle "custodi" del gusto regionale, come le donne di Pasta Lab che fra laganelle, manate e fusilli d'antica memoria, trasmettono ai giovani un patrimonio che come il tiramisu guarda al futuro.