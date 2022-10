Quando la vera meta è a tavola: le soste golose del Friuli Venezia Giulia

Si vive per mangiare o si mangia per vivere? Eterno dilemma. Di sicuro c’è che non si vive solo per guidare, e quando la striscia d’asfalto in autostrada diventa ipnotica e fastidiosa e lo stomaco manda segnali inequivocabili, è meglio provvedere. Dribblando magari la ristorazione lungo il percorso e uscendo al primo casello alla ricerca di qualche bella sorpresa enogastronomica. È in fondo questa la filosofia di “Autostrade Gourmet” delle Guide di Repubblica, dirette da Giuseppe Cerasa.Ampio lo spazio riservato al Friuli Venezia Giulia che nel suo pur minimale territorio ospita ben tre tratte autostradali di notevole rilevanza: la A4 che da Trieste congiunge Torino, la A23, nota anche come Autostrada Alpe-Adria e la A28.

Partiamo da Trieste, la Vienna sul mare, il sogno imperiale di Maria Teresa. Ed ecco l’Harry’s di Matteo Metullio che in un paio d’anni ha fatto guadagnare al locale le due stelle e a lui stesso la fama di emergente assoluto. Per uscire dalla città e imboccare l’A4 avete due possibilità: prendere la cosiddetta Grande viabilità o la via panoramica, la Strada Costiera, in lista tra le dieci più belle del mondo, che prende l’avvio proprio al bivio che conduce al monumentale castello di Miramare. Si entra al casello del Lisert, a meno che, con una piccola deviazione lungo la strada del Vallone, non vogliate concedere una chance a Gorizia; si dice che per conoscere le abitudini di un territorio non ci sia posto migliore di un ristorante, in questo, Alla Luna è assolutamente perfetto con la sua cucina dai gusti forti sloveno-austro-ungarici. Uscire sull’A4 al casello di Redipuglia? Qui si può decidere di fare un omaggio al Sacrario, che contiene le spoglie di oltre 100mila soldati italiani caduti durante la prima guerra mondiale, e provare l'Osteria Altran, a Ruda. Si rientra in A4, ma solo per pochi chilometri. In alto, a poche centinaia di metri dall’ex confine con la Slovenia, Josko Sirk gestisce da decenni la sua Subida, vero punto di riferimento del gusto stellato nell’area. La cucina abbraccia un uso sapiente dei prodotti del territorio, con una creatività anche spinta, che si esprime in piatti come la dadolata di cervo.

Scendendo dalla Subida ma rimanendo sempre nei dintorni del Collio, si arriva a Vencò. È qui che Antonia Klugman, chef triestina già premiatissima, ha fatto guadagnare una stella al suo Argine. Parlare di cucina della terra, nel suo caso, è particolarmente calzante vista la cura che pone nel portare avanti un giardino di delicatezze e ortaggi vari. Si riprende la marcia per proseguire in direzione di Udine. Nella frazione di Godia, c’è sicuramente l’emblema della friulanità: il ristorante Agli Amici 1887. Emanuele Scarello, dinamico chef, ha fatto di questo bistellato una vera ambasciata del territorio di cui esalta i prodotti con preparazioni mai banali e sempre sorprendenti. Rimane ormai meno di un’ora per raggiungere Tarvisio, zona sciistica al confine italo-austriaco. Qui merita un occhio di riguardo il Rio Argento. Si tratta di un vero ristorantino di montagna con piatti della tradizione.

In viaggio tra le valli e il cielo: tutto il gusto del Trentino Alto Adige di Lucio Braglia 17 Ottobre 2022 di Lucio Braglia

Rimane l’ultimo tratto autostradale del Friuli Venezia Giulia, quello più atipico. Superata l’uscita di Latisana si entra infatti in Veneto, fino a Portogruaro, salvo rientrare subito in regione all’altezza di Sesto al Reghena, famosa per la sua bella abbazia, e raggiungere in una ventina di minuti Pordenone. Anche se il centro città non difetta di locali accattivanti, è nei paesi vicini che bisogna cercare l’eccellenza. A San Quirino, ad esempio, sede della Primula. All’ombra del caldo caminetto, la cucina è fondamentalmente quella del pesce che viene qui proposto in abbinamento (soprattutto) a primizie del territorio. Siamo in dirittura e, è il caso di dirlo, ci attende il ristorante Al Podere Sant’Angelo di Pasiano di Pordenone; Carlo Nappo, giovane chef, ha fatto in poco tempo di una grande azienda agricola un must per gourmand. Qui non si lascia niente al caso. Rientrando sulla A28, dal casello di Pordenone Fiera, ci attende all’orizzonte il Veneto, con tappa finale Conegliano e, a breve distanza, le colline del Prosecco. Ma questa è già un’altra storia.



La Guida, nata in collaborazione con Ania, Autostrade per l'Italia, Aiscat e Telepass, è disponibile in edicola (12 euro più il prezzo del quotidiano) e in libreria, e online sul sito, su Amazon e Ibs.