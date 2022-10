Road to road: tutto il gusto del Veneto dalle Dolomiti a Verona

Dalle campagne polesane alle pendici delle Dolomiti, passando per le colline trevigiane e arrivare alla laguna veneziana, il Veneto conquista il visitatore con la varietà dei suoi paesaggi e dei suoi sapori. Nella Guida di Repubblica “Autostrade Gourmet” la fitta rete autostradale che innerva la regione offre un mezzo facile e diretto per scoprire il territorio, le tradizioni culinarie e quegli indirizzi dove la cucina tocca punte di eccellenza.

Il viaggio inizia lungo il tratto Brescia-Sistiana dell’A4 che attraversa il Veneto da est a ovest, mettendo in collegamento città Unesco come Verona, Vicenza, Padova (Urbs Picta) e Peschiera del Garda, dotata di una massiccia fortificazione che risale ai tempi della Serenissima. Oltrepassato il confine lombardo, l’A4 prosegue parallelamente alla sponda meridionale del lago di Garda. La riva orientale è invece lambita dalla A22, autostrada del Brennero. Ecco dunque una prima tappa consigliata. A Garda, il Regio Patio si trova a due passi dallo specchio d’acqua. In questo locale, guidato dallo chef friulano Andrea Costantini, interno ed esterno si fondono grazie alle grandi vetrate che dividono la sala dallo splendido giardino. Tornando lungo l’A4, in direzione Verona, il paesaggio è un misto fra le atmosfere mediterranee tipicamente lacustri e le colline della Valpolicella. Chef Marco Marra sintetizza sapientemente i sapori di questo territorio all’Oseleta, in quel di Cavaion Veronese. L’arteria che attraversa la Pianura Padana ci conduce verso la “piccola Roma”. Verona, con il suo centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, offre uno spaccato sulla storia. Non stupisce che un fuoriclasse come Giancarlo Perbellini l’abbia scelto come nuova location; a Casa Perbellini si rinuncia a tutti i formalismi: il contatto diretto con il pubblico è al centro dell’esperienza che fa degli ospiti dei veri e propri spettatori. Da non perdere il wafer al sesamo con tartare al branzino e il caviale affumicato, zabaglione ghiacciato.

L'Abruzzo e quelle deviazioni in auto che portano alle migliori tavole di Marco Ciaffone 10 Ottobre 2022 di Marco Ciaffone

Approfittando dell’innesto con la A31 della Valdastico proseguiamo in direzione Alto Vicentino. Ad una manciata di chilometri dal casello Thiene-Schio ci si imbatte in un’insegna che è una certezza dal 1999. La Favellina di Malo, il ristorante della famiglia Pettenuzzo che veleggia verso una costante ricerca dell’eccellenza. L’A4 ci conduce poi verso Padova (raggiungibile anche guidando lungo la A13). All’altezza del casello di Padova Ovest basta una brevissima deviazione per raggiungere Le Calandre e apprezzare la cucina tristellata di Massimiliano Alajmo. Non mancano ottime opportunità per pause del gusto anche lungo la A13 che nel Padovano corre alle pendici dei Colli Euganei. Ad Abano Terme La Posata Bianca ben si presta a cene romantiche grazie alle luci soffuse e all’atmosfera ricercata. Il menu porta la firma della chef Mariana Epure. Man mano che l’A4 si avvicina ai piatti orizzonti della laguna di Venezia, vengono in mente le parole di Albertina e Gaetano Marzotto, fra i testimonial della Guida: “Quando ero piccola”, racconta Albertina “da Verona andavo a Venezia anche in giornata passando per la A4/E70, si attraversavano o si vedevano da lontano diverse città e paesini, ma la mia mente e il mio cuore erano tutti per la città lagunare che ogni volta non mi stancavo di abbracciare e di vivere come se fosse stata la prima”.

La Tangenziale di Mestre, ufficialmente classificata come autostrada A57, collega la terraferma veneziana con la Riviera del Brenta (a ovest) e i comuni di Quarto d'Altino e Marcon (a est). Prima di approdare in laguna, è pressoché d’obbligo una sosta all’Antica Osteria Cera, vera istituzione nel panorama gastronomico veneto. A 15 km dal casello di Venezia si arriva ai principali parcheggi a pagamento per poi proseguire a piedi o in battello. Qui la scelta per i gourmand è ampia: si passa con disinvoltura dalle rustiche trattorie di mare alle insegne stellate, due anime che in Zanze XVI vengono sintetizzate. Qui il patron Nicola Dinato coniuga la convivialità tipica di un’osteria veneziana e la cucina di alto livello. Il menu segue la disponibilità di mercato e si avvale di ingredienti provenienti da produttori di fiducia. Fra le creazioni di chef Stefano Vio si consiglia il crudo veneziano, moscardino, sedano e cozze, il tipico risotto di “go”, l’ostrica e Prosecco e ancora il branzino pescato al nero di seppia.



La Guida, nata in collaborazione con Ania, Autostrade per l'Italia, Aiscat e Telepass, è disponibile in edicola (12 euro più il prezzo del quotidiano) e in libreria, e online sul nostro sito, su Amazon e Ibs.