In viaggio tra le valli e il cielo: tutto il gusto del Trentino Alto Adige

Se si escludono la Valle dell’Adige e la Valle dei Laghi, al di sotto dei 200 metri, il Trentino Alto Adige si può considerare interamente montuoso. Questa conformazione ne ha fatto una regione ricchissima di valli (oltre le due già citate, considerate di pianura, sono celebri la Val di Fassa, la Val di Fiemme, la Valsugana per il Trentino; la Val Gardena, la Val Badia, la Val Venosta per l’Alto Adige; quindi la Val di Non che si estende su entrambi i territori e tantissime altre), di altissime catene montuose (le Alpi Retiche, le Alpi dei Tauri e soprattutto le celeberrime Dolomiti che Le Corbusier definiva “l’architettura naturale più bella del mondo”) e di laghi.

Su tutto questo l’uomo ha costruito nei secoli una fittissima rete di castelli, tanto che la conca di Bolzano ne vanta la più alta densità in Europa e la sua geografia l’ha resa anche una regione a lungo difficilmente accessibile fino alla fondazione di Autostrada del Brennero Spa. Lo Sceriffo Francesco Moser, però, nato a Palù di Giovo, amava percorrere pedalando altre strade ed era molto legato alla Statale della Valsugana, la sua preferita era però “quella che chiamano la Strada della mela e dei Sapori della Valli di Non e di Sole". Per questo a qualcuno può sembrare strano sentirlo parlare dell’autostrada in questi termini: “una costruzione, che cambiò per sempre le sorti della mia regione". Dal Passo del Brennero a Bolzano si percorrono gli 80 chilometri della Valle dell’Isarco che, oltre alle bellezze naturali comprende il fascino del borgo di Vipiteno dove Peter Girtler esibisce vere e proprie opere d’arte gastronomiche nel Gourmetstube Einhorn, all’interno del Romantik Hotel Stafler circondato da un magnifico parco: qui i palati più raffinati potranno gustare il fegato d’oca 2015/gelatinizzata/ghiacciata/caramellata/pimpinella. Un bel duomo barocco e la Torre Bianca impreziosiscono la bella Bressanone dove spicca l’Alpenroyal Gourmet: cervo, pesca, erbe di campo e finferli è tra i piatti che Mario Porcelli propone miscelando con gusto le proprie radici meridionali ai prodotti altoatesini locali.



Le Torri del Vajolet sul Rosengarten sorvegliano la congiunzione delle valli dell’Isarco, Sarentina e dell’Adige: è qui che si forma la conca nella quale si distende l’anima green della città di Bolzano, con i suoi 50 chilometri di piste ciclabili, le sue funivie e il bellissimo centro storico. La zona vanta anche una incredibile densità di ristoranti di alta cucina: a fronte di una difficilissima scelta valga per tutti il Terra – the Magic Place a Sarentino che, oltre all’arte eccelsa di Heinrich Schneider, offre un luminosissimo capolavoro di architettura moderna impreziosito dalle grandi vetrate con vista sulle Dolomiti. Più accessibile la piccola ma elegante Osteria Acquarol a San Michele Appiano col suo “Uno strano arrosto” con ristretto di salvia e rafano. Se a Egna è visibile l'influenza veneziana, a Canalese, centro amministrativo, storico e culturale della Val di Fiemme, sono invece le pietre e il legno di un mulino a ospitare El Molin di Alessandro Gilmozzi. Il Teroldego, principe dei vini trentini, trova il suo cuore nella piana di San Michele all’Adige, dove sono d’obbligo le visite alla chiesa monumentale e al ristorante Zur Rose che esiste qui dal 1300 (dal 1500 con lo stesso nome).

El Molin



È probabile che la città di Trento prenda il nome dalla confluenza di tre fiumi (Adige, Fersina e Vela). Celebre il Castello del Buonconsiglio e le molte torri nobiliari, la più antica delle quali, la Torre Civica, risale a prima dell’anno Mille. Il suo capolavoro gastronomico è probabilmente la Locanda Margon nella boscosa località Ravina, sita in una prestigiosa dimora cinquecentesca e dove opera il giovane ma già esperto Edoardo Fumagalli. Se non si desidera uscire dal centro, una proposta interessante è la Maison de Filip, con una cucina gourmet leggera e accattivante come nel caso del maialino con bergamotto, chinotto e cicoria. Pochi chilometri prima di raggiungere il lago di Garda, al centro della Vallagarina, si incontra “la città della quercia”, ovvero Rovereto. La magia dell’alta ristorazione si trova qui da Senso Alfio Ghezzi Mart, all’interno del Museo di arte Moderna. Asparagi, uova di quaglia e morchelle, oppure tarassaco e anguilla sono alcune delle proposte in carta.

Locanda Margon



Prima di raggiungere Avio, il più meridionale dei comuni trentini, e passare in Veneto, sarebbe opportuna una sosta ad Arco per incontrare il sogno di Peter Brunel. Non è un caso che Peter abbia portato qui il suo straordinario gusto estetico nella presentazione di piatti come il tasmania, salmone speziato rosolato al burro, patata viola al gin e limone fermentato.

