Il Prosecco Doc e il sostegno a sport e atleti

Una bellissima barca a vela e una super bike. Una ragazza che spicca il volo verso il cielo e un pallone bianco, uomini che disputano un poetico terzo tempo. Tutti hanno in comune una cosa: le bollicine del Prosecco Doc, che da anni oramai si impegna a sponsorizzare e supportare società e manifestazioni sportive. Dal Veneto al mondo, è un modo - come accade già per l’arte - di sostenere il proprio territorio in maniera attiva e sanaportando avanti in particolare i giovani e il loro talento.

Massimo è l'impegno del Prosecco Doc per la vela e le regate (foto ©Lucchi)

Tra i progetti più importanti in questo senso c’è sicuramente la Prosecco Doc Imoco Volley (così chiamata a livello europeo, mentre nel campionato italiano è Imoco Volley Conegliano), una sponsorizzazione a cui il Consorzio tiene particolarmente. Un lavoro di vicinanza agli atleti che continua con i leoni del Benetton Treviso, squadra di Rugby che si sta facendo strada in questa prima parte di campionato.

Un lavoro ampio e lungimirante, che arriva a toccare anche il mondo delle due ruote, con la sponsorizzazione ufficiale del WSBK (Campionato Mondiale SuperBike), dove Prosecco Doc è presente in molte occasioni, dalle premiazioni sul podio, alle attività nel paddock fino ad arrivare alla presenza nelle varie lounge. Prosecco Doc è inoltre official Supplier del Campionato del Mondo MotoGP™ e MotoE™.

Il Prosecco Doc in trincea per l'ambiente di Lara De Luna 16 Ottobre 2022 di Lara De Luna



Vetrine importanti, sia per le cantine associate al Consorzio di tutela che per il territorio e il brand Prosecco, che confermano un importante lungimiranza nello scegliere, da parte dello stesso Consorzio, i luoghi e i mondi a cui dare il loro appoggio, consapevoli della grande responsabilità. Di lunga data poi il rapporto che il Prosecco ha con il mondo della navigazione e delle regate. Da sempre - o quasi, licenza poetica - sponsor della Barcolana di Treviso, la regata più nobile, da alcuni anni affianca anche la Venice Hospitality Challenge ideata da Mirco Sguario, presidente dello Yacht Club di Venezia.



La straordinaria competizione velica, che coinvolge l’alta hôtellerie, ha una caratteristica predominante: è l’unica che si disputa interamente nelle acque interne di una città (la Serenissima, a cui il Consorzio di tutela del Prosecco Doc è particolarmente legato, tanto da sostenerne il comparto museale).