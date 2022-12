Tutti i gusti del Natale: Bottura, Cracco, Benedetta Rossi svelano il loro ingrediente segreto

Che gusto ha il Natale? Quale sapore ci porta immediatamente sotto l’albero. Una domanda senza risposta come tutte le domande che hanno talmente tante risposte da non sapere quale scegliere.

I «Piaceri del Gusto» in edicola oggi 7 dicembre con «La Stampa», «Repubblica», «Provincia Pavese» e «Gazzetta di Mantova» ha provato a chiederlo agli chef e ai protagonisti del mondo del cibo che sono stati ospiti di «C’è più Gusto» a Bologna. Con l’aiuto degli scatti del fotografo Roberto Broggi e del suo team la domanda è diventata un calendario dell’Avvento molto speciale che comincia domani e non finisce a Natale ma arriva fino a Capodanno.

La copertina del numero in edicola

Ogni giorno un volto del «Gusto», un ingrediente segreto e una ricetta. Una pagina da conservare che diventa un tappa di avvicinamento alle feste di fine anno e alla loro magia. C’è il brodo di Carlo Cracco che ci racconta la sua insalata russa in versione natalizia. C’è Cristina Bowerman con una «scarpetta» che vi stupirà. Massimo Bottura con i tortellini, una religione a Modena soprattutto a Natale, un piatto che è una religione perché come dice lo chef più influente del pianeta: «A Modena anche quando non credi in niente credi nel tortellino». E il viaggio finisce con Benedetta Rossi che racconta ai lettori perché il suo ingrediente segreto del Natale sono i fichi. Con la sua dolce leggerezza l’autrice di «Benvenuti in casa mia», un libro che parla di cucina ma anche di come si risparmia, ci accompagna in un prodotto che per lei vuol dire festa e unisce la famiglia. Questi sono soltanto quattro esempi, gli chef e i volti del Gusto che svelano l’ingrediente segreto del loro Natale. Ci sono Viviana Varese, Giada Zhang, Loretta Fanella, Chicco Cerea, Gennaro Esposito, Norbert Niederkofler, Rodolfo Guzman, Luciano Monosilio, Ricardo Monco, Philippe Léveillé, Cristiano Tomei, Anthony Genovese, ma ci sono anche Andrea, Tommaso ed Ernesto, i nostri giovani degustatori, che raccontano il «Gusto» su Instagram e Tik Tok. E tanti altri.



Il numero in edicola non è solo un calendario dell’Avvento. C’è anche un viaggio straordinario tra le venti ricette simbolo del Natale all’italiana raccontate e svelate da altrettante grandi osterie. C’è una guida al «Gusto» di New York e dei newyorkesi, un viaggio tra i mercatini da non perdere e una tappa sulle montagne torinesi con gli undici ristoranti dove mangiare in occasione della Coppa del Mondo di sci in programma questa settimana.



Ci sono i migliori panettone e i migliori pandoro selezionati dalla redazione de «IlGusto» ma anche le migliori bollicine da scegliere per i brindisi delle feste, i distillati per la pausa tombola e una serie di birre per un Natale che vuole stupire.

Un viaggio per Natale dove non mancano anche i consigli per un regalo gustoso. In ognuna delle 96 pagine si può scoprire un ingrediente segreto del Natale. Perché come gli chef ognuno di noi ha il suo. E la sua storia.