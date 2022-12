Tra Suvereto e Val di Cornia, 80 sfumature di vini

La Toscana alza la testa in tutti i suoi luoghi, non solo i più blasonati. Qui, tempo fa, accendemmo l’attenzione sui vini dei Colli Apuani, ora parliamo di Suvereto e Val di Cornia, dove tre Docg dicono del valore di un territorio che sta facendo grandi cose. Detto questo, grazie al Consorzio Suvereto e Val di Cornia, nato sulla spinta di una rinnovata voglia di comunità della filiera vitivinicola locale, abbiamo fatto la nostra prima full immersion con l’assaggio di 80 campioni, fra vini bianchi e rossi. Le imprese di quest’area si sono organizzate durante il periodo pandemico (oltre venti cantine aderenti) per costituirsi in Consorzio in data 17 settembre 2021.

Una veduta di Suvereto (@www.suveretowine.com/)

Oggi il Consorzio conta 32 aziende iscritte, dislocate in tutta la Val di Cornia, e interviene in modo compiuto sulle tre denominazioni: Suvereto Docg, Rosso della Val di Cornia Docg e Val di Cornia Doc. Come Presidente è stato nominato Nico Rossi, con due vicepresidenti, Simena Bisti (Tua Rita) e Stefano Casadei (dell'omonima cantina).

Ora, al netto delle cantine leader già premiate fra i Top Hundred negli anni passati (Tua Rita, Petra, Gualdo del Re, Casadei) e sempre capaci di mostrare l’orizzonte qualitativo a cui può ambire tutto il territorio, nei nostri assaggi (condivisi con il collega Marco Gatti) abbiamo registrato quelle che per noi sono autentiche novità.

Hideyuki Miyakawa nella cantina della Bulichella

Come l’azienda la Bulichella che rappresenta il sogno di Hideyuki Miyakawa, designer giapponese che, dopo una tappa in Piemonte, ha eletto Suvereto a sua oasi di vita e di vite. Quattordici gli ettari di vigneto, tanto il merlot e il vermentino, certificati bio fin dal 1983, anno di fondazione dell’azienda oggi guidata dalla figlia di Hideyuki, Maria Shizuko. Ci ha colpito il suo Costa Toscana “Tuscanio” 2021 da uve vermentino in purezza. Ha colore paglierino brillante, al naso frutta secca, noce, mandorla. È molto intenso e si apre in bocca con una freschezza di mandorla e una chiusura che vira sul sapido. Notevole il Costa Toscana Rosso “Rubino” da uve sangiovese, merlot, cabernet. Ha colore rubino, profumi di frutta sotto spirito, palato vellutato e dal finale lungo.

La famiglia Petricci (@www.petriccidelpianta.it)

Eccellenti sono poi stati i vini di Petricci e Del Pianta, azienda di San Lorenzo, frazione di Suvereto, nata nel 1984. Oggi conta 10 ettari vitati, dove si distinguono sangiovese, cabernet sauvignon e vermentino. Sono alla seconda generazione, condotta dai figli di Marilena e Pietro: Daniele e Fabio Petricci. Sul podio, il Toscana Sangiovese “Albatrone” dal bel colore rubino trasparente. Al naso ciliegia, per un invito decisamente fruttato e profondo. Sembra esile alla vista e al naso, ma poi mostra un’armonia perfetta con note minerali sul finale.

Quindi il Toscana Rosso “Cerosecco” 2019, da uve merlot e cabernet sauvignon affinate in barrique per 6/8 mesi. Impenetrabile il colore, il naso è caldo e fine con note di piccoli frutti, mentre in bocca è rotondo, pieno, piacevolmente elegante coi suoi tannini ben levigati. Eccellente il Suvereto “Nubio” 2018, un cabernet sauvignon in purezza dal colore scuro, dalle note di incenso, more, mirtilli e spezie; in bocca è elegante, ricco, vibrante.

Ora, a parte le buone performance del Sangiovese, i vini che ci hanno stupito, almeno in quattro casi fra cui Tua Rita e Casadei, avevano come uva il syrah. Eccolo quindi il campione di Poggio Banzi, il Costa Toscana Syrah “Naomi” 2018 dalla piacevole nota fruttata e ottimo equilibrio; di Montesolaio il balsamico Costa Toscana Syrah “Sassin’oro” 2020.

Da Rigoli si festeggia la fine vendemmia

La cantina Rigoli è invece situata nel pieno centro della Val di Cornia e ha sette ettari di vigneti (35 mila le bottiglie) nella fascia pedecollinare di Monte Calvi e delle altre floride colline metallifere dell’Alta Maremma. Venne avviata da Nelusco Pini negli anni ’90, dedicando parte della proprietà anche all'olivicoltura e all’apicoltura. Rigoli è una storia di azienda familiare, di amicizia e condivisione, con le prime vendemmie che si facevano con parenti e amici. Ha poi conosciuto una crescita qualitativa e quantitativa attenta e ragionata, puntando sui principali vitigni autoctoni come sangiovese, vermentino e ansonica, a cui si è aggiunta la coltivazione di vitigni internazionali quali merlot, cabernet franc e cabernet sauvignon. Oggi, nuove tematiche sono state introdotte dai figli Niccolò ed Edoardo che affiancano il padre nella conduzione. L’azienda, infatti, è in conversione biologica ed è particolarmente attenta ai temi della sostenibilità ambientale ed energetica (più della metà è ricavata dai pannelli solari aziendali). C’è sempre fermento in questa realtà, tanto che sta emergendo anche come realtà enoturistica, grazie a una serie di iniziative che prevedono degustazioni abbinate ai prodotti tipici del territorio, eventi artistici e culturali, visite e passeggiate nei vigneti di proprietà e in cantina. Insomma, si può davvero toccare con mano il significato più autentico di “azienda familiare”.

Costa Toscana “Accordo” 2021

Della loro produzione è emerso il Costa Toscana “Accordo” 2021, un vino da ansonica in purezza dal colore giallo oro intenso. Polpa di frutta esotica, mango, papaya. Un sorso pieno, elegante, fresco finissimo, perfetto in tutti i suoi elementi, perfino nella sua carica alcolica.

Il passito Impressioni di Settembre

Dalle medesime uve vinificate in leggero anticipo, ecco il Toscana “Impressioni di Settembre” Passito 2020. Successivamente, le uve vengono appese su graticci in un fruttaio aziendale per una quarantina di giorni, per poi riposare in acciaio fino all’imbottigliamento. Ambrato al colore con cedro candito e mandorla amara, prugna passita e marzapane al naso. In bocca scende dolce con armonia ed equilibrio.

Lo Stradivino

A chiudere il tris di bianchi, il Costa Toscana “Stradivino” 2021, un vermentino in purezza che fa una pressatura delle uve molto lieve e a seguire fermentazione a basse temperature. Colore paglierino brillante, ha naso profondo con frutta gialla e una nota imperiosa che va fra il balsamico e lo speziato. Colpisce la pienezza in bocca e la nota sapida in chiusura.

Il rosso N'Etrusco

Tra i rossi, il Toscana “N’Etrusco” 2021 è un blend di uve sangiovese (50%), cabernet e merlot, vinificate in acciaio, che ti avvince al naso con una ciliegia speziata e una nota di oliva. In bocca i tannini sono ben amalgamati e offre una sensazione di peperone crusco.

L'Assiolo

Il Toscana “L’Assiolo” 2018 è invece prodotto da vigneti merlot (50%), cabernet franc e cabernet sauvignon con età medie di 20 anni. Affina almeno un anno in tonneaux di secondo passaggio. Ne avverti la confettura di prugna e il pepe, per un sorso equilibrato dal finale lungo. Ottimi anche il Val di Cornia “Montepitti” 2020, sangiovese in purezza che affina in cemento, e il Val di Cornia “Testalto” 2017, ottenuto da una selezione delle migliori uve di sangiovese (75%) con aggiunta di merlot e cabernet, che rappresenta una nicchia di produzione (2 mila le bottiglie) coccolata 18 mesi in barrique di secondo passaggio. Al naso senti la caramella Rossana, ovvero frutta e spezie, per un intrigante sorso fresco coi suoi tannini vivi che scalpitano.

Rigoli

Campiglia Marittima. (LI)

via degli Ulivi, 8 - Loc. Cafaggio

tel. 0565 843079

Una bottiglia di Costa Toscana “Accordo” 2021: euro 10