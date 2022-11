Philippe Léveillé: "Se i giovani hanno smesso di sognare, la colpa è (anche) nostra"

“Lo Stato non ci aiuta, ma se i giovani hanno smesso di sognare di fare questo lavoro e la colpa è anche nostra”. Philippe Léveillé, come sempre, non le manda a dire. Lo chef bretone è uno dei pochi che il coraggio delle sue azioni e non ha paura di parlare con verità, senza trincerarsi dietro il politicamente corretto che ha invaso oramai anche il mondo della ristorazione, trasformando spesso le discussioni in messe in scena traboccanti di frasi di circostanza. Ed eccolo quindi, dal suo Miramonti L’Altro a Concesio in provincia di Brescia, elevare l’ennesimo grido d’allarme verso una categoria che, a suo dire, non vuole assumersi la responsabilità della situazione attuale.

Perché se da un lato è vero che la pandemia ha segnato un punto di non ritorno nel settore, dall’altro è innegabile che ha fatto esplodere una pentola la cui misura era colma già da tempo, sicuramente da molto prima del Covid. Ed in questo scenario, purtroppo, lo Stato non aiuta, anzi. “Qui è diventato veramente impossibile pensare al futuro - dice lo chef - Fra quattro o cinque anni mi piacerebbe arrivare a quel punto lì, perché quel punto lì non riusciamo a vederlo neanche noi più grandi, figuriamoci un ragazzo che ha iniziato da poco o deve ancora iniziare”.



Philippe Léveillé, se non ho capito male la responsabilità della carenza di personale di sala e di cucina che sta attraversando il mondo della ristorazione, sarebbe da imputare anche alla sua categoria?

“Anche? Se oggi ci troviamo in questa situazione la colpa è soprattutto nostra, e questo lo può scrivere tranquillamente. Certo, la pandemia ha creato un disastro, ma la situazione era già assurda da tempo. Faccio i colloqui per il mio ristorante personalmente e sento situazioni assurde. Se non possiamo permetterci di pagare i ragazzi come si deve è meglio dirlo subito, piuttosto che far credere che si può sognare quando in realtà così non è. Se prendo qualcuno devo potergli garantire uno stipendio decente, non sfruttarli dando loro cifre che fanno ridere i polli. C’è un certo mondo della ristorazione che deve fare un mea culpa e chiedersi se con i ragazzi si è davvero comportato bene”.

A quale mondo si riferisce?

“Il discorso riguarda tutta la ristorazione, dalla stellata alle pizzerie. Tutti quelli che credono che vada bene così. Usiamo la manodopera, spremiamo questi ragazzi, quando non c’è più il succo, fuori dalle scatole. L’unica cosa è che adesso fuori dalle scatole non lo diciamo più noi, ma loro. Questo lavoro è fatto di sacrifici e di vocazione ed è meglio spiegare bene di cosa si tratta, perché il mondo è cambiato e i giovani che si approcciano a questo mestiere non sono più quelli di trent’anni fa”.

E nel conto dei locali di lusso di Parigi spunta la tassa per pagare gli stipendi dei camerieri di Lara De Luna 29 Agosto 2022 di Lara De Luna



Quindi sono i giovani d’oggi a non volere fare più sacrifici?

“È cambiato completamente l’approccio al lavoro. Sento tanti miei colleghi dire che ai loro tempi non era così. Certo che non era così e giustamente i ragazzi non ci stanno. Vogliono più regole e più equità e siamo noi in primis a dovergliele garantire, spiegando però che questo lavoro è diverso dagli altri. Qui si lavora il sabato, la domenica e i festivi. Se al primo colloquio vieni e mi dici che il fine settimana non vuoi lavorare, forse c’è stato un problema di comunicazione a monte. La troppa filosofia nel racconto sta rovinando questa professione”.



Se io sono quello che racconta e lei quello che cucina, cosa non sta funzionando nella comunicazione fra chi fa il suo lavoro e chi fa il mio?

“La stiamo raccontando male, troppa caricatura. Tutta questa filosofia, tutta questa poesia legata al mondo della ristorazione sinceramente mi lascia un po’ perplesso. Io faccio il cuoco, non il poeta o il filosofo. Sicuramente raccontare di chef filosofi e poeti va bene per gli articoli, ma la realtà è un’altra e bisogna raccontare anche quella. La filosofia e la poesia in banca non servono. Un ristorante deve funzionare, deve guadagnare per essere sostenibile e poter pagare stipendi e fornitori a fine mese. Bisogna lavorare duro e impegnarsi molto e spesso non basta ed allora bisogna fare grandi sacrifici. Se siamo pronti a fare di questo lavoro la nostra vita e raccontarlo bene ai ragazzi, formandoli e prendendoci cura di loro, bene. Se no è meglio cambiare lavoro direttamente. Questo bisogna raccontare".



E lo abbiamo raccontato. E anche vero che i sacrifici richiedono maggiore impegno in termini di tempo. Chi opera in questo mondo non ha mai giornate di lavoro sotto le dieci ore. Perché dovrei scegliere di lavorare in cucina o in sala quando con altri lavori guadagnerei quasi tanto quanto e avrei il fine settimana libero?

“Ah guardi con me sfonda una aperta. Io pago bene e m’impegno a non fare mancare loro mai niente. Pensi che chiudo pure un giorno in più per dare loro uno stacco maggiore, ma lo dico sempre ai ragazzi che se non si ha propensione al sacrificio è più conveniente fare altro. Io sono il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via. Spesso dopo aver fatto nottata in cucina, dopo qualche ora di sonno, torno nuovamente in cucina a fare le basi per alleggerire il lavoro alla mia brigata, ma non è giusto neanche questo".

Il futuro della cucina italiana: se l’orgoglio da solo non basta di Guido Barendson 14 Ottobre 2022 di Guido Barendson



E quindi la ricetta ideale qual è?

"Adesso non voglio fare quello che dice che è meglio in Francia, anche perché chi legge l’articolo potrebbe dirmi che se è meglio in Francia posso tornare in Francia, ma visto che sono qui da 38 anni e l’Italia è il mio Paese, penso di poter dire la mia. Il sogno di noi tutti sarebbe quello di avere due squadre di lavoro: una per il pranzo e una per la cena. Io ho quindici dipendenti al cui stipendio devo aggiungere tasse e contributi. Ma si immagina se dovessi aggiungere altri quindici elementi per avere un’altra brigata sia di sala che di cucina? Inoltre c’è il problema della paga oraria. Ad esempio, un ragazzo che fa l’apprendistato come muratore, fa le sue otto ore giornaliere con sabato e domenica liberi. A parità di paga, mi dice per quale motivo un ragazzo dovrebbe scegliere di lavorare nella ristorazione? Certo, per la passione sicuramente, ma non basta. Gli stipendi per cuochi e camerieri sono più alti in tutta Europa, non solo in Francia. Svizzera, Germania, Inghilterra, ovunque tranne in Italia. Bisogna risolvere immediatamente il problema del cuneo fiscale. Lo Stato deve capire che l’alta cucina non è un semplice lavoro, ma il biglietto da visita dell’Italia nel mondo. Mi creda, più andiamo avanti, più ho la certezza che la politica non capisce veramente questa cosa e noi siamo abbandonati al nostro destino".