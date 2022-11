I migliori 100 vini del mondo secondo gli Usa: c'è tanta Italia

L’Italia si desta e conquista il podio con il secondo posto del Brunello di Montalcino Riserva 2016 della Fattoria dei Barbi, guidata da Stefano Cinelli Colombini nella Top 100 dei migliori vini del mondo della prestigiosa rivista Usa Wine Spectator. Fondata a Montalcino nel 1790, la Fattoria dei Barbi ha contribuito alla nascita e allo sviluppo del mito del Brunello. Una tradizione di famiglia che ha prodotto un vino strutturato, intenso, dagli aromi complessi e capace di un lungo invecchiamento: cinque anni di cui tre in botte, con affinamento in bottiglia di almeno sei mesi. Tutto è straordinario ma nulla è eccessivo in questo Brunello, che rispetta la classicità e l’eleganza tipica della Fattoria dei Barbi. La storia dell’etichetta risale al 1970, quando gli fu cambiato il colore di sfondo con un rosso acceso per aumentare le vendite: da allora la veste grafica del vino è rimasta la stessa, diventando ormai un cult della tradizione.

Ma non è l'unico successo tricolore nella classifica. In generale sono molte le bottiglie italiane che si sono ben piazzate, a cominciare dal Tignanello 2019 di Antinori al quinto posto e dall'ottavo posto del Saffredi 2019 di fattoria Le Pupille. Sono quindi 3 i vini toscani tra i primi 10. Ecco la classifica completa

Schrader Cellars Cabernet Sauvignon Oakville Double Diamond 2019 Fattoria dei Barbi Brunello di Montalcino Riserva 2016 HdV Chardonnay Napa Valley Hyde Vineyard 2019 Château Talbot St.-Julien 2019 Antinori Toscana Tignanello 2019 Robert Mondavi Cabernet Sauvignon Oakville The Estates 2019 Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape 2019 Fattoria Le Pupille Toscana Saffredi 2019 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon Columbia Valley 2018 Louis Roederer Brut Champagne Cristal 2014 Château Beau-Séjour Bécot St.-Emilion 2019 Grattamacco Bolgheri Superiore 2019 Greywacke Sauvignon Blanc Marlborough 2021 Philip Togni Cabernet Sauvignon Napa Valley 2019 Drouhin Oregon Roserock Chardonnay Eola-Amity Hills 2020 McPrice Myers Beautiful Earth Paso Robles 2020 Bodegas Caro Malbec-Cabernet Sauvignon Mendoza Amancaya 2020 Giant Steps Pinot Noir Yarra Valley 2021 Schramsberg Brut Blanc de Blancs North Coast 2018 Burn Cottage Pinot Noir Central Otago Burn Cottage Vineyard 2019 Viña Montes Syrah Colchagua Valley Alpha 2019 Capraia Chianti Classico Riserva 2018 Finca Decero Malbec Agrelo Remolinos Vineyard 2019 San Felice Chianti Classico 2020 Hanzell Pinot Noir Sonoma Valley 2019 First Drop Shiraz Barossa Mother's Milk 2020 McBride Sisters Collection Sauvignon Blanc Marlborough 2021 Alma de Cattleya Sauvignon Blanc Sonoma County 2021 Josep Maria Raventós i Blanc Brut Blanc de Blancs Vino Espumoso 2020 DeLille D2 Columbia Valley 2019 Boscarelli Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2016 Nalle Zinfandel Dry Creek Valley 2019 Soter Pinot Noir Willamette Valley Estates 2019 Dr. H. Thanisch Müller-Burggraef Riesling Kabinett Mosel Bernkasteler Badstube 2020 Bucklin Ancient Field Blend Old Hill Ranch Sonoma Valley 2019 Hickinbotham Shiraz McLaren Vale Brooks Road 2019 Jean-Louis Chave St.-Joseph 2018 Alloro Pinot Noir Chehalem Mountains 2018 Horsepower Syrah Walla Walla Valley The Tribe Vineyard 2019 Produttori del Barbaresco Barbaresco Muncagota Riserva 2017 Bookwalter Cabernet Sauvignon Columbia Valley Readers 2019 Ferraton Père & Fils Crozes-Hermitage La Matinière 2019 Familia Zuccardi Malbec Paraje Altamira Concreto 2021 Livio Felluga Pinot Grigio Collio 2020 Hermann J. Wiemer Riesling Seneca Lake HJW Vineyard 2020 Domaine La Bouïssiere Gigondas 2019 Bodegas Ego Jumilla Goru Verde 2020 August Kesseler Riesling Kabinett Rheingau R 2020 D'Angelo Aglianico del Vulture 2019 Bodega Numanthia Toro Numanthia 2017 Altocedro Malbec La Consulta Old Vine Reserve 2020 Prats & Symington Douro Chryseia 2019 Bodegas Muga Rioja Prado Enea Gran Reserva 2015 School House Pinot Noir Spring Mountain District 2018 Col d'Orcia Brunello di Montalcino 2017 A.A. Badenhorst Family Secateurs Riviera Swartland 2021 Bodegas Resalte de Peñafiel Ribera del Duero de Restia Crianza Selected Harvest 2019 Suavia Garganega Soave Classico 2020 Two Hands Cabernet Sauvignon McLaren Vale Sexy Beast 2020 Casas del Bosque Carmenère Cachapoal Valley Gran Reserva 2019 Damilano Barbera d'Asti 2020 Yalumba Shiraz Barossa Samuel's Collection 2019 Masseria Li Veli Susumaniello Salento Askos 2020 Domaine Jaume Vinsobres Altitude 42 2019 Joseph Drouhin Pouilly-Fuissé 2020 Quinta do Vesuvio Vintage Port 2019 Château La Gaffelière St.-Emilion 2019 Etude Cabernet Sauvignon Napa Valley 2019 Luke Merlot Wahluke Slope 2019 Avancia Godello Valdeorras Old Vines 2021 Domaine du Vieux Télégraphe Châteauneuf-du-Pape La Crau 2019 Intercept Chardonnay Monterey County Charles Woodson's Intercept 2020 Pecchenino Nebbiolo Langhe Botti 2021 Bodegas Terras Gauda Rías Baixas O Rosal 2021 El Molino Chardonnay Rutherford 2019 Zisola Noto 2020 Clos Cibonne Tibouren Côtes de Provence Rosé Cuvée Tradition 2020 Fontanafredda Barolo Serralunga d'Alba 2018 Dakota Shy Cabernet Sauvignon Napa Valley 2019 San Salvatore Falanghina Campania 2021 Gérard Fiou Sancerre Terroir Silex 2021 Astrolabe Sauvignon Blanc Awatere Valley 2020 Domaine Huet Vouvray Sec Le Haut-Lieu 2021 Mastroberardino Taurasi Radici 2017 Raen Pinot Noir Sonoma Coast Royal St. Robert Cuvée 2019 Gaston Chiquet Brut Champagne Tradition NV Arista Pinot Noir Russian River Valley UV-Lucky Well Vineyard 2020 Disznoko Furmint Tokaji Dry 2020 VHR Cabernet Sauvignon Oakville 2019 Companion Wine Co. Sunny B Oliver's Vineyard Edna Valley 2021 Viña Almaviva Epu Puente Alto 2019 Calera Pinot Noir Mount Harlan Jensen Vineyard 2019 Tzora Judean Hills White 2021 Rivers-Marie Pinot Noir Sonoma Coast Silver Eagle Vineyard 2019 Alain Voge Cornas Les Vieilles Vignes 2019 Elvio Cogno Barolo Ravera Vigna Elena Riserva 2016 Domaine Laroche Chablis Les Fourchaumes Vieilles Vignes 2020 Ferren Chardonnay Sonoma Coast 2019 Antoine Graillot & Raúl Pérez Mencía Bierzo Encinas 2019 DVO Napa Valley 2019

(ha collaborato Stefano Vecellio)