Spunciotti e altre specialità, una sorpresa nel cuore del Polesine

Sorpresa, Meraviglia, Nostalgia: questa la triade che ci dovrebbe ispirare sempre nella nostra vita enogastronomica (e non solo): un posto, un panorama, una persona, un vino, un piatto, un menu, un ristorante…

Sorpresa: "Ma guarda un po’ che angolo di mondo ho scoperto e quanto è buono”, dovrebbe farvi dire.

Meraviglia: “Caspita, ma quanto sono bravi: riescono a farti assaggiare tantissime buone cose diverse che nemmeno in un grande e costoso ristorante…”.

Nostalgia: “Ci devo ritornare al più presto!! Non posso perdermi l’occasione di riassaggiare i miei piatti e tutti quelli che non sono riuscito a provare l’altra volta”.

È il caso di questo posto, Hosteria la Bottega del Po: squillante, semplice e familiare ma accurato, ideale per ogni occasione, dalla coppia di golosi fidanzati, alla famigliola con bimbi, al gruppetto di amici, una scoperta! Per me, poi, che credevo di conoscere tutto…

Siete in Polesine, quel tratto d’Italia tra Emilia e Veneto che seguendo il corso del Grande Fiume sbocca nel mare. Siete tra Ferrara e Rovigo, verso l’Adriatico, la patria di Vittorio Sgarbi e della sua famiglia.

Una frazione di meno di 4.000 abitanti, una grande chiesa che domina lo slargo dove lasciare la macchina, una tenda e quattro tavolini fuori per le calde giornate e, all’ interno, spazi moderni, lineari, funzionali dove uno staff familiare ed i loro collaboratori offrono un tipo di servizio gastronomico che è la prima volta che provo.

La nuova esperienza che ho fatto, nel cartaceo menu è chiamata “Spunciotti (piccoli antipasti)”, qualcosa come più o meno 25 cose diverse (!!!) portate in piccole deliziose quantità. Certo, ci sono le consuete quantità ed i prezzi per i primi piatti (cinque, dai 10 ai 16 euro), per i secondi piatti (una decina, dai 10 ai 16 euro), ma questi "piccoli antipasti" costano 4/5 euro l’uno.

Vi verrà voglia di fare come me, assaggiare tutto.

Sbocconcellando anche dai piatti di chi era con me, ho gustato: schie fritte con polenta bianca, delizioso aereo baccalà mantecato, insalata di mare, tagliatelle di seppia, gamberi in saor, salsiccia in saor, il saporosissimo polpo alla puttanesca, lo sfornato di zucca Zuccherissima con fonduta, la deliziosa parmigiana di melanzane con burrata. E poi tonnarelli cacio e pepe, spaghetti alle vongole con e senza bottarga, cappellacci di zucca dei Fornari con fonduta al Parmigiano, delicato baccalà alla veneta, polpo croccante con patate…

I gelati vengono da fuori, ma in casa fanno la soda panna cotta, la perfetta tenerina ferrarese…

Cantina essenziale e servizio buono ( regolatevi però nelle ordinazioni per farvi portare prima tutti gli assaggi freddi, poi quelli caldi). Slurp!!!

HOSTERIA LA BOTTEGA DEL PO

piazza Umberto I n.29, Riva del Po (Ferrara), frazione Ro Ferrarese.

Tel.0532 - 1885160

Chiuso mercoledì. Aperto solo la sera, la domenica anche a mezzogiorno

VOTO ALLA CUCINA: 14/20

POSIZIONE: 1 su 5

AMBIENTE: 1 su 5

SERVIZIO: 1 su 5

CANTINA: 1 su 5