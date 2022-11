Redibis: alle porte delle Langhe un bistrot che profuma di magia

Strada Sant’Anna, una cascina a una manciata di chilometri da Carrù, la porta delle Langhe, la patria del bue grasso. È lì che Silvia Facello, ragazza di 45 anni originaria di Dogliani, due figli e una passione smisurata per gusti e sapori, ha aperto il suo ristorantino. Pochi tavoli fuori davanti a un fienile da ristrutturare abbellito per ora con un murales tutto verde erba tra fiori rosa, e uno scrigno di bellezza dentro. Nome: Redibis, dal latino, che significa Tornerai. Qui tutta la cucina delle Langhe profuma di antico e di nuovo, dal bollito servito nella zuppiera - che ricorda la nonna - al sugo di trippa a condire i ravioli del plin ripieni dei tre arrosti. Una delizia il sapore forte e delicato al tempo stesso degli agnolotti “ris e coj” (riso e verza) al burro e salvia.



Non parlate a Silvia del carrello del bollito che è una religione in tutte le trattorie delle Langhe. “La carne si asciuga, la zuppiera è una coccola per chi mangia, può bere una tazza di brodo, avere il pezzo sempre caldo. E poi è molto più igienico”. Chi ha la fortuna di trovare posto nelle due camere che la chef affitta sopra il ristorantino – ma l’intenzione è farne altre - una grande con 4 letti e un bagno che dà soddisfazione, l’altra più piccola e accogliente, la mattina farà colazione inebriandosi degli odori che arrivano dalla cucina. “Un po’ di bollito anche oggi, non è mai abbastanza”. Silvia ha cominciato qualche anno fa in paese con una sala da tè e durante il lockdown le è venuta l’idea di preparare qualche pranzo da asporto per i clienti affezionati. Poi la svolta, a giugno scorso. Tutto si trasferisce a casa sua, in quella cascina acquistata anni fa per un progetto famigliare, in cui ancora c’è tanto lavoro. “Ma lo faremo piano piano”, sogna Silvia che l’anno scorso ha partecipato a “Casa Sanremo” e non si ferma mai.



La salsa del suo vitello tonnato cotto rosa (come faceva nonna Rosa) è dolce, morbida, avvolgente e non teme confronti. Così come le salse del suo bollito. Aiutante magico, Romolo, cameriere di sala ed ex professore di fisica che per aiutare la sua amica macina chilometri ogni sera fino a Carrù. E’ lui che ha curato l’impianto luci di “Redibis” (oltre a quelle di una reggia piemontese) che creano un’atmosfera perfetta, è lui che con la sua cultura e il suo sorriso intrattiene gli ospiti quando Silvia è concentrata in cucina a preparare piatti per 25 coperti. L’atmosfera è calda, i commensali si godono mezz’ora in più con i dolci: panna cotta, mini Monte Bianco commovente (se avete la fortuna di trovarlo), torta di nocciola con zabaglione al Marsala, bunet, tiramisù. Il tutto innaffiato dagli ottimi vini piemontesi consigliati da Romolo.



Prezzo medio, 40 euro davvero ben spesi. E una promessa, un augurio, una malìa: “Redibis”, tornerai.