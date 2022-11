Tra gioia e delusione, il pomeriggio delle stelle (e delle sorprese)

Ci sono i delusi e gli entusiasti, la disperazione (per qualcuno è così: lo giuriamo) e la gioia. Reazioni diverse e contrastanti, con 50 sfumature di grigio, pardon, di rosso-guida. Da chi sfogherà qualche risentimento sugli (anomimi) ispettori a chi, pure escluso dalla stella, si trasformerà in un'esopiana volpe alle prese con l'irraggiungibile uva. Non ancora matura, evidentemente. Poi c'è chi la stella la perde e la riconquista a tempo di record, come La Stua da Michil dopo un anno esatto.

In realtà a fare della Guida Michelin quel faro che ormai rappresenta da anni, contribuisce da sempre - e soprattutto - l'anelare dei cuochi stessi che eleggono la beneamata stella a loro consacrazione più ambita e coronamento (riconoscimento?) di un sogno costruito con talento e fatica. In Franciacorta, la caccia al neostellato si concentra nelle ultime 24 ore: c'è chi si è esercitato a mappare i profili social, alla ricerca degli chef taggati nei dintorni. Qualche cronista più anziano, vecchio lupo da giro cronaca, ha provato a fare il giro degli hotel.

Nulla fino alle 14.30, quando la voce della terza stella a Cannavacciuolo si fa sempre più insistente e Il Gusto la pubblica in anticipo. In realtà il gigante buono fa scorta e si porta a casa anche una stella in più: alle tre di Villa Crespi, a quelle confermate dei Bistrot di Torino e Novara e a quella dell'Aqua Countryside di Ticciano si aggiunge quella, calda di forno, dell'Aqua Vineyard di Casanova delle Spinette, tra Pisa e Volterra. Cannavacciuolo totalizza un totale di sette stelle, due in più rispetto allo scorso anno, quando già aveva aggiunto il locale di Ticciano al palmares della Guida Rossa.

L'altra notizia sono le dieci stelle complessive ad Enrico Bartolini. Anzi, no, perchè arriva anche l'undicesima (monostella ad Anima, Milano, mentre scatta la doppia per la Locanda del Sant'Uffizio). No, correggere: alla fine sono dodici, c'è anche Il Fuoco Sacro di San Pantaleo, dove l'Enrico nazionale fa consulenza. Poi c'è quella verde presa l'anno scorso. Forse, emozionatissimo, ha perso il conto anche lui. Sul palcoscenico di Corte Franca, anticipato dai calici di bollicine dell'aperitivo, lo spettacolo parte soft, con i videomessaggi di Gwendal Poullennec, già tradotti in voce flautata. Si parte con le “stelle verdi” sostenibili, 19 (tra cui quella di Crippa a Piazza Duomo) poi una pioggia che diventa grandine: 38 nuove stelle che si aggiungono ai 29 nuovi Bib gourmand annunciati qualche settimana fa. Intanto il lancio anzitempo del Gusto mette tutti in attesa, ma il nome di Cannavacciuolo e Villa Crespi non compare sul tabellone degli undici stellati ormai cristallizzati da anni. Si suda freddo, poi l'annuncio. E Cannavacciuolo si gioca tutto sul gran finale: piazzato all'ultimo posto, non riesce a trattenere l'emozione. Alla fine, il gigante buono del Lago d'Orta distribuisce pacche sulle spalle che risuonano come un temporale.

Le stelle finiscono di grandinare poco dopo le sei di sera. Ancora le foto, l'ultimo calice di Franciacorta, anzi un altro perchè non vuoi farlo un brindisi a Bartolini? Uno solo, perchè a ripeterne uno per stella ci si dovrebbe fermare qui per la notte. Senza nuvole, sul cielo bresciano di Corte Franca, ma altrove non è così: nessuno ha la guida cartacea ma, a stretto giro, si diffondono le prime notizie delle stelle non confermate. E riprende a piovere altrove.