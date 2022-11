Guida Michelin, ecco i ristoranti che hanno perso la stella

L'edizione 2022 della Guida Michelin fu segnata dalle polemiche per alcuni Macarons: quelli tolti a ristoranti che, secondo l'opinione comune, non meritavano quella che spesso è percepita come un'onta. Per i più moderati, sicuramente un importante fallimento. Un momento di revisione del proprio operato, quell'attimo famigerato in cui ci si ferma e si cerca di capire cosa migliorare. Anche quest'anno, anche se senza polemiche (per ora), alcune stelle sono state perdute lungo il cammino e altre mantenute nonostante il cambio chef (eventualità che spesso penalizza un ristorante). Tra queste ultime, la più attesa è sicuramente quella del Carignano di Torino, la nuova casa di Davide Scabin che torna così nell'Olimpo della Rossa.

Le liste

Non confermano la stella

Frosio - Almè

Stube Gourmet - Asiago

La veranda del color - Bardolino

Mistral - Bellagio

Nido del Picchio - Carpaneto Piacentino

Feva - Castelfranco Veneto

I salotti - Chiusi

Astra - Collepietra

La leggenda dei frati - Firenze

La Magnolia - Forte dei Marmi

Dolomieu - Madonna di Campiglio

Parizzi - Parma

Locanda XVI - Venezia

Maxi - Vico Equense

Innocenti Evasioni - Milano

I ristoranti bistellati che passano a una stella



La Madernassa - Guarente

La Trota - Rivodutri

Confermano la stella con cambio chef

Nove - Alassio

Il refettorio - Conca dei marini

San Giorgio - Genova

Il faro di capo d’Orso Andrea Aprea - Maiori

Castello di Fighine - Fighine

Gusto by Sadler - San Teodoro

Carignano - Torino

Spazio 7 - Torino

Local - Venezia

Oro Restaurant - Venezia

D’isteria - Venezia

Infine alcuni ristoranti non si vedono confermare le stelle nell'edizione 2023, ma non per un giudizio negativo, ma perché chiusi temporaneamente per rinnovo locali (come il Don Alfonso 1890 di Sant'Agata sui Due Golfi) o per chiusura definitva, o perché hanno deciso di aprire solo ai clienti dell'hotel che li ospita (pr esempio Claudio a Bergeggi)