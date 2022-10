Lisa Vittozzi: "Così faccio centro anche ai fornelli"

Tra un bersaglio e l’altro, Lisa Vittozzi trova anche il tempo di brillare ai fornelli. La carabiniera sappadina è una delle stelle della Nazionale azzurra di biathlon che guarda lontano fino ai Giochi di casa di Milano Cortina 2026 e, oltre a essere una fuoriclasse sulla neve nella disciplina che combina sci di fondo e tiro, ha un’enorme passione per la cucina. Prima di ricominciare a girare il mondo per provare ad arricchire quella bacheca che vanta già un bronzo olimpico e quattro gemme mondiali, Lisa si è concessa un po’ di svago con uno degli sponsor che la segue da più tempo, il Pastificio Felicetti, che ha organizzato a Molina di Fiemme un cooking show insieme allo chef stellato Alessandro Gilmozzi.

«Quando sono in raduno, mi riposo, mentre a casa mi diverto a fare i dolci, che sono la mia passione. Ovviamente cucino anche il salato, ma me la cavo meglio coi dolci e il mio piatto forte è il tiramisù, mentre il più difficile da fare è la torta sacher – racconta la biathleta azzurra -. Poi amo la pasta, per cui cerco di farla sempre perché è facile e i sughi mi vengono anche abbastanza bene. Non amo la carne, per cui mi lancio sui primi come pasticcio o parmigiana di melanzane per esempio».

Sull’emozione di cucinare con lo chef del ristorante El Molin, ha aggiunto: «Sono molto appassionata della grande cucina e sono anche una bongustaia, per cui mi piace provare esperienze nuove. Mangiare qualche piatto preparato da uno chef stellato è un’emozione da vivere almeno una volta nella vita e sono contenta di averlo potuto fare già qualche volta. La scorsa estate ero stata anche alla Locanda San Lorenzo di Alpago, un’esperienza unica». Sull’importanza di una buona alimentazione per andare più forte anche sulla neve, Lisa non ha dubbi: «Mangiare bene e sapersi nutrire per l’allenamento è fondamentale. È una dieta molto equilibrata: soprattutto d’estate, quando mi alleno molte ore, cerco di mangiare molti carboidrati e magari la sera, invece, prediligo proteine e verdura sia cotta sia cruda. Durante le gare, invece, si mangia un po’ meno perché magari ci sono gli orari un po’ sfalsati, a volte è in programma al pomeriggio, per cui dovendo mangiare due ore e mezza prima della gara, si sballa un po’ il ritmo. Di solito prendo una pasta in bianco, perché ho uno stomaco un po’ particolare».

Qualche vizio però se lo concede: «Non resisto alla cioccolata e ai dolci, ogni tanto li mangio volentieri». Per vincere la tanto bramata Coppa del Mondo, fa un voto: «Mi metto a cucinare il pesce, mi piace ma lo trovo molto difficile da preparare, potrebbe essere un buon motivo per cominciare a farlo».