Porretta, le Murge, percorsi d'autore in Abruzzo: l'enoturista a caccia di mete non convenzionali di Martina Vacca

In Calabria per scoprire la lavorazione del cedro, in Puglia lungo le Vie del Latte, nell'Appennino tosco-emiliano per assaggiare la pizza impastata con acqua termale: i wine lover vogliono scoprire borghi, eremi e itinerari che uniscano gusto e benessere. Le novità del TTG Travel Experience di Rimini