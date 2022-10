Eleonora Cozzella premiata giornalista dell'anno

Ha scritto “La Carbonara perfetta” e “Pasta Revolution” ma, libri a parte, Eleonora Cozzella è una rivoluzionaria a tutto tondo nel mondo della gastronomia. Sarda di nascita, cresciuta tra Roma e Civitavecchia, poi in Toscana e ora a Milano: è una giornalista sempre in viaggio per alimentare una innata curiosità del cibo che, nella vita, ha tradotto in lavoro. Firma de Il Gusto e Repubblica, è da dieci anni a capo della giuria italiana dei World's 50 Best Restaurants.

Per lei un premio come giornalista enogastronomica dell’anno, ricevuto in una tappa pugliese del suo viaggio di vita e di cibo: riceve uno dei Food&Travel Italia Awards 2022, i premi assegnati dall'omonimo magazine di cibo e turismo. Cozzella viene premiata in quanto – si legge nella motivazione - “appassionata conoscitrice della tradizione enogastronomica italiana, degustatrice e critico gastronomico per professione, sommelier per passione. Una donna dal carattere tenace, caparbio come la Sardegna in cui è nata”.

Tra i premiati ci altri sono nomi noti del panorama gastronomico internazionale, del calibro di Mauro Colagreco (chef patron del Mirazur a Mentone, tre stelle Michelin e volto televisivo) a cui va il riconoscimento di miglior chef internazionale, Moreno Cedroni (chef dell'anno), Franco Pepe (pizzaiolo dell'anno), Camilla Lunelli (the best woman). Doppio premio alla famiglia Iaccarino, forti di una vita e una carriera spese all'interno del ristorante Don Alfonso, “ tempio del gusto partenopeo, della cucina mediterranea che ha saputo abbracciare la sfida della modernità senza tradire i canoni della tradizione” e della Casa Don Alfonso Saint Luis, in cui viene tradotto oltreoceano il vincente modello di Sant'Agata dei Due Golfi, che porta con sé i canoni irripetibili e unici della cucina mediterranea.

Premiati anche due ristoranti simbolo che hanno fatto (e fanno) la storia della ristorazione italiana, Il Luogo di Aimo e Nadia (con oggi ai vertici la figlia Stefania Moroni e, a reggere la barra cucina, Fabio Pisani e Alessandro Negrini) e La Trota di Sandro e Maurizio Serva, fratelli-cuochi che hanno vinto la caparbia scommessa di portare nel cuore della piana reatina una cucina visionaria incentrata sulla valorizzazione del pesce d'acqua dolce, con una padronanza di lavorazione semplicemente spettacolare. Da segnalare anche il riconoscimento alla Taverna del Porto di Tricase dei fratelli Coppola e, come i piatti dell'anno, la 'carbonara' di Pipero (Roma) e il babà di Agostino Iacobucci (Castel Maggiore, Bologna). Un premio speciale inoltre come uomo dell’anno a Renzo Rosso, imprenditore visionario, protagonista della campagna #Liveitalian di Enit per promuovere il nostro Paese a livello internazionale, che ha scelto di puntare su valori quali l'artigianalità e le tradizioni antiche, che vivono anche in Diesel Farm dove alterna moda e produzione di vino e olio bio.

I premi sono stati consegnati al Vivosa Apulia Resort a Ugento, in provincia di Lecce: una serata in salsa pugliese, tra antichi mestieri tornati a vivere grazie agli artigiani del posto e le atmosfere della pizzica. Tutti elementi che, insieme al cibo, sono l'asso nella manica del turismo in terra di Puglia, tra il mare azzurro del tacco d'Italia e le colline dove vigneti, oliveti e campi di grano si stendono a perdita d'occhio. E proprio la Puglia è infatti scelta dal magazine come destinazione turistica italiana dell’anno. “È una regione ricca di arte, storia, enogastronomia, artigianato, paesaggi e territori” dice Cozzella, che proprio con il suo podcast di Repubblica “Questioni di gusto” e la sua newsletter “deGusto” porta i lettori in giro tra i sapori e le tendenze del cibo.