Ricotta e zafferano: quel macaron che sa di rinascita

Da una parte Mozzarella e Ricotta di Bufala Campana Dop. Dall’altra lo Zafferano dell’Aquila Dop. Profumi, sapori, colori. E soprattutto emozioni. Il treno del Gusto che dal 22 al 26 settembre allieterà i palati di tutti i golosi nel Salone Terra Madre di Torino si arricchisce di una novità da veri bongustai. Due terre di eccellenze, la Campania e l’Abruzzo, mettono insieme le forze e realizzano un prodotto che unisce il meglio dei rispettivi territori e delle loro tradizioni con l’originalità frutto dell’estro di un pastry-chef come Marco Merola della “Pasticceria Contemporanea” di Caserta. Il risultato è il “Macaron Made in Italy”. Un’esplosione di gusto, fantasia e intensità, elementi che caratterizzano le due terre di origine dei preziosi ingredienti.

I due Consorzi di Tutela delle “sorelle di latte” si presentano così uniti al Parco Dora, addirittura a bordo della Mozza-Mobile, una roulotte itinerante che avrà l’obiettivo di far conoscere le bontà campane, che tutto il mondo ci invidia, a un pubblico più ampio possibile. E in questo il Salone del Gusto di Slow Food – quest’anno dedicato alla rigenerazione - si rende complice dell’obiettivo, avendo dalla sua parte la capacità di attrarre curiosi, ma anche veri intenditori.

Ed ecco allora concretizzarsi un gemellaggio particolarissimo che vede protagonista un’altra eccellenza simbolo del territorio aquilano, che a 13 anni dal terremoto del 2009, sta vivendo una rinascita che passa anche dalla tavola, in questo caso attraverso lo Zafferano Dop. L’alleanza nel nome del gusto sarà suggellata proprio dalla presentazione del golosissimo “Macaron Made in Italy” allo zafferano dell’Aquila con ricotta di bufala campana e panna di bufala, firmato da Merola. L’iniziativa si terrà il 25 settembre alle 12 nello spazio espositivo dei due Consorzi campani (SC 01-02) e vuole essere anche un simbolico segno di vicinanza ai cittadini di una terra duramente colpita dal terremoto e impegnata nella ricostruzione.

“La presenza a Terra Madre Salone del Gusto è un’ulteriore tappa del percorso di radicamento della ricotta di bufala campana Dop nel panorama nazionale, che stiamo conducendo in sinergia con la mozzarella di bufala campana Dop, con cui condividiamo storia e percorso produttivo”, commenta Benito La Vecchia, presidente del Consorzio di Tutela Ricotta di Bufala Campana Dop, artefice con il suo staff di una campagna di diffusione della conoscenza del pregiato prodotto senza precedenti. Lo conferma lui stesso: “A Torino continuerà anche la nostra strategia di valorizzare la ricotta di bufala puntando sulla sua versatilità d’uso innanzitutto in pasticceria, legandoci a professionisti di grande talento come Marco Merola, a cui va il nostro ringraziamento”, aggiunge La Vecchia.

“La Mozzarella di Bufala Campana riparte dai grandi eventi e rilancia le attività, nonostante la difficile congiunta internazionale. Nella patria del cibo buono, pulito e giusto porteremo il gusto di una storia millenaria, aperti sempre più alle contaminazioni con altri tesori dell’agroalimentare italiano”, sottolinea Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop..

Nel corso di “Terra Madre Salone del Gusto” sono in programma inoltre tante degustazioni di mozzarella e ricotta di bufala Dop, dimostrazioni di filatura dal vivo e laboratori dedicati.

Ecco il programma nel dettaglio

22, 23, 26 settembre: degustazioni a partire dalle ore 11 fino alle 19.30.

24 settembre: degustazioni dalle ore 12 alle ore 19.30

24 settembre: sala Unicredit1 ore 19 laboratorio del gusto “Ricotte d’Italia”.

25 settembre: ore 12 gemellaggio dei due Consorzi con Zafferano dell’Aquila DOP nell’area espositiva dei Consorzi (SC 01-02) con presentazione dei macaron di Marco Merola con ricotta campana Dop, panna di bufala e zafferano Dop.

Infine le filature dal vivo con il maestro casaro del Consorzio Mozzarella Dop si terranno il 22 e 23 settembre alle ore 13 e alle ore 17; il 24 settembre alle ore 11 e alle ore 15.