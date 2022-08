Tommaso Bosco, da architetto a viticoltore in Monferrato

Nella terra eletta del Ruchè, c’è un ragazzo che al profilo dei cantieri urbani ha preferito quello delle colline e dei vigneti. Tommaso Bosco, architetto oggi trentacinquenne, otto anni fa, ha scelto di fare ritorno nel suo Monferrato e di far rinascere l’azienda agricola dei nonni dopo un salto generazionale. Cuore del nuovo percorso, la collina denominata “Oltrevalle” che separa Castagnole Monferrato da Montemagno, che è uno dei sei paesi contemplati dalla denominazione. Qui Tommaso ha ridato vita ai terreni dei suoi avi, per poi procedere all’acquisto di vigneti già esistenti e di terreni dove piantare nuove vigne, sempre a ridosso dei primi.

Un grappolo di Ruchè

Oggi, può contare così su otto ettari vitati a corpo unico – solo 20 mila le bottiglie prodotte – esposti in maniera perfetta da est a sud-ovest; i terreni sono un mix di tufo, argilla e calcare, terreni compatti che incamerano molta acqua e per questo garantiscono una qualità molto alta anche nelle annate di estrema siccità, come quella attuale. Ma ci sono anche quindici ettari coltivati a piante di nocciola Piemonte Igp suddivisi su due corpi.

Il bosco dell'azienda visto dall'alto

Notevole è dunque il suo Ruchè di Castagnole Monferrato “Oltrevalle” 2020, vinificato con macerazione sulle bucce per una settimana, quindi dopo svinatura e travasi, il riposo in acciaio fino all’estate successiva e la vendemmia. Tommaso ha scelto di affinarlo in bottiglia per ulteriori 10/12 mesi prima di commercializzarlo.

Ruchè Oltrevalle

Avevamo già degustato la vendemmia 2018 dove sentivi la rosa che preannuncia un’eleganza filologica dentro a un equilibrio fantastico. Un gran bel bicchiere che mostra tutta l’originalità di questo vino della mia predilezione, avendo conosciuto già nel 1983 quel don Giacomo Cauda, parroco di Castagnole Monferrato che diede rilevanza a un vino prodotto perlopiù a uso domestico. Il 2020 dell’Oltrevalle avvince con la sua nota di rosa damascata e un cuore di mandorla. È aromatico al naso, e in bocca la sensazione è quella del velluto puro con un finale amaricante. L'anteprima del 2021 rivela un naso imponente e anche l’alcolicità è importante tanto da rendere il sorso ancor più rotondo e pieno, a discapito della finezza dei due millesimi precedenti.

Solo acciaio anche per gli altri due rossi: il Grignolino d’Asti "Terre Rosse” 2021: colore rubino luminoso intenso; al naso senti la mineralità, il ferro; quindi i piccoli frutti, la mora. In bocca è rotondo, tannico, acido, (testabalorda), con la caratteristica nota allappante.

Curiosa la Barbera d’ Asti "Del Giglion” 2021: dal colore rubino intenso, con speziatura balsamica. È una Barbera piena, ma con minore acidità rispetto a quelle di altre zone dell’Astigiano intorno a Nizza.

La Barbera del Giglion

Molto interessante è poi il lavoro che Tommaso ha svolto sui bianchi: ci sono il Monferrato Bianco "Il Falco” 2021, blend di chardonnay (70%) e sauvignon (30%) vinificati per sei mesi in barrique di terzo passaggio: ha color oro brillante, al naso senti il mango e note leggere di passion fruit ed è confondibile con un viognier, vitigno che sta prendendo piede proprio nella terra del Ruché quasi a far da pendant al rosso di espressione aromatica. In bocca è elegante, vellutato; ha un finale un poco amarognolo con l’aromaticità che ti accompagna.

Monferrato bianco Il Falco

Poi il Piemonte Riesling “Rubià” 2021, da uve riesling renano in purezza delle quali Tommaso è grande appassionato. Ha colore tendente all’oro, note di frutta bianca, fiori tipo stella alpina, sottofondo di viola, un po’ speziata, orzata. In bocca è molto pieno con finale fresco ma di acidità polputa.

Il Riesling Rubia

A fine anno vedrà la luce l’ultima scommessa di Tommaso, ovvero un vino ottenuto da uve slarina in purezza. Si tratta di un vitigno antico e raro – si trova una citazione del conte Nuvolone nel 1799 –, del quale si erano quasi perse le tracce e che era considerato un vitigno di supporto (o migliorativo della Barbera). Ha acino piccolo, sferoidale, con buccia consistente e di sapore un po’ erbaceo, di colore blu-nero con sfumature violette. Quello prodotto da Tommaso è vinificato in barrique. Sarà curioso assaggiarlo.

Azienda Agricola Bosco

Castagnole Monferrato (At)

via Garibaldi, 96

tel. 340 9679826

Una bottiglia di Ruchè di Castagnole Monferrato “Oltrevalle”: 12 euro