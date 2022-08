La riscoperta del gelso è una sfida al colesterolo

Ovidio in Le Metamorfosi (Libro IV) narra che Piramo e Tisbe si amavano ma i genitori lo impedivano. Una fessura, nel muro comune, consentiva loro di scambiarsi solo parole, si diedero appuntamento «sotto un albero: quello che imbiancato di bacche lì si trovava, un alto gelso...» una leonessa insanguinò il velo di Tisbe e Piramo credendola morta si trafisse e così fece anche Tisbe appena vide Piramo esangue. L’albero di gelsi raggiunto dai fiotti di sangue tramutò i suoi frutti bianchi in bacche cupe e rosse come il sangue. Forse questa storia influenzò anche Shakespeare nel suo Giulietta e Romeo.

Il gelso appartiene alla grande famiglia delle Moracee la varietà più importante è senz’altro la Morus alba essendo l’alimento insostituibile per il filugello, cioè il baco da seta, coltivazione oggi sparita in Italia. La pianta imponente a cui si riferisce Ovidio, se lasciata vegetare, può raggiungere i 20 metri d’altezza. Il frutto, mora di gelso, è un falso frutto o sorosio, lungo 3-4 cm, a maturazione cadono trattenendo il peduncolo.

Un gelso

La specie bianca M.alba è originaria dell’Estremo Oriente ed è stata introdotta nel Mediterraneo intorno al XII secolo. È priva di acidità e il sapore dolciastro risulta un po’ stucchevole. Grazie all’impressionante valore nutritivo e ai vari benefici per la salute, i gelsi stanno guadagnando popolarità in tutto il mondo. Gli antociani della mora scura inibiscono l’ossidazione del colesterolo LDL (cattivo) e proteggono il cuore. La Cianidina, è l’antocianina responsabile dei colori. Da freschi sono costituiti per l’88% da acqua con 43 calorie per 100 gr. forniscono 9,8% di carboidrati, 1,7% di fibre, 1,4% di proteine e 0,4% di grassi. Se essiccati, tipo uvetta, contengono il 70% di carboidrati, il 14% di fibre, il 12% di proteine e il 3% di grassi, il che li rende abbastanza ricchi di proteine rispetto alla maggior parte delle bacche. I carboidrati sono per lo più zuccheri semplici, come glucosio e fruttosio, troviamo anche amido e fibre. Le fibre sono sia solubili (25%) come la pectina che insolubili (75%) come la lignina, utili a mantenere un sano sistema digestivo, riducono i livelli di colesterolo e il rischio di molte malattie.

I gelsi sono ricchi di minerali e molte vitamine A, C, E solo la C è termolabile ovvero si degrada e si perde con la cottura, mentre le altre due resistono anche nelle marmellate. L’Acido clorogenico che è un antiossidante abbondante anche in altri frutti e verdure, la Rutina può aiutare a proteggere da condizioni croniche come le malattie cardiache. I gelsi migliorano anche il controllo della glicemia perché contengono il composto 1-deossinojirimicina (DNJ), che inibisce un enzima nell’intestino utile a scompone i carboidrati, rallentando l’aumento della glicemia dopo i pasti. La Miricetina può avere un effetto protettivo contro alcuni tumori. Alcuni esperimenti in provetta suggeriscono che riducono la formazione di grasso nel fegato, contribuendo a prevenire la steatosi epatica. L’allergia ai gelsi è rara, ma è stato segnalato che il polline dei gelsi procura reazioni allergiche in individui sensibili, infatti a causa della reattività crociata chi è sensibile al polline di betulla reagisce anche ai gelsi.