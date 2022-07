Da giurisprudenza alla vigna: la svolta di Nicola Ferri, vignaiolo libero

Caparbio, colto, controcorrente, libero e “linguacciuto” (autodefinizione in dialetto pugliese)… Potremmo usare altre decine di sostantivi per descrivere questo solido vignaiolo barese classe 1951, al secolo Nicola Ferri. Una storia, la sua, di grande passione, ma anche di sacrifici e di duro lavoro quotidiano, che ha preso avvio, dopo aver abbandonato gli studi di Giurisprudenza, un lontano giorno del 1970; allorché decise di far ritorno alla terra natia e di proseguire la strada tracciata dal nonno e dal padre.

Ma con idee al tempo “rivoluzionarie” per la terra di Puglia, deciso come era a produrre vini identitari, eleganti, equilibrati, puliti. E a imbottigliarli per farli conoscere.

Le vigne di Nicola Ferri

Non subito, però. Nicola attese con pazienza e giudizio che i tempi fossero maturi. Dopo anni di vendita dei vini al dettaglio nella sua cantina “urbana” a Valenzano, nel comprensorio della città metropolitana di Bari, ecco il via nel 2007 coi primi imbottigliamenti, frutto della vinificazione di uve autoctone come primitivo, nero di Troia e bombino nero e bianco, senza tuttavia trascurare uve alloctone quali lo chardonnay, la garganega, il cabernet sauvignon e il sangiovese.

Oggi lo affiancano in azienda i figli (entrambi laureati) Maria Teresa e Andrea, che è di stanza a Milano, dove abbiamo scoperto queste chicche (esattamente al ristorante 85 Bistrot di Sesto San Giovanni, da Daniele Ferrari). Circa 70 mila le bottiglie prodotte. Un paio gli ettari vitati di proprietà, perché ancora oggi ama che gli vengano conferite le uve selezionate coltivate da amici di lunga data del luogo.

Ma veniamo ai vini: eccellente il Bianco Puglia “Sol di Cuti” 2021, ottenuto da fiano in purezza affinato su fecce fini per 3 mesi, periodicamente messo in sospensione con bâtonnage: ha naso caldo e avvolgente, con note floreali e di miele; in bocca è setoso, di buona acidità che conferisce una freschezza ampia, con un finale ammandorlato e sapido. Un vino dell’estate per tutte le occasioni. Un vino di sostanza.

Lo Chardonnay “Ad Mira” 2018, viene vinificato con criomacerazione delle uve, poi il 50% passa in tini di acciaio inox e il 50% in botti di rovere francese di media tostatura, prima dell’assemblaggio e del riposo finale in bottiglia per 90 mesi. Ha naso vegetale e una piacevole speziatura che si ritrova anche in bocca.

Ma il vino che ci ha colpito molto è stato il Rosato Puglia “Rosa di Cuti” 2021 da uve bombino nero e nero di troia, intrigante fin dal naso con profumo netto di petali di rosa e poi una trama equilibrata, sostenuta da una bellissima acidità che lascia in bocca un ricordo floreale. Sui rossi di casa Ferri, ecco il Nero di Troia “Oblivio” 2020 che al naso accompagna i classici piccoli frutti con profumi di geranio. Il sorso equilibrato avrà un finale amaricante. Segue una macerazione particolare con fermentazione a 28° C per il 90% in acciaio e per il 10% in barriques di rovere francese.

Il Rosso Puglia “Mora di Cuti” 2017, da uve primitivo e syrah, ha naso di sottobosco, fedele al suo nome, e in bocca è caldo, speziato. Le uve vengono lavorante separatamente in serbatoi di acciaio inox a temperatura controllata per circa 2 settimane.

Il Puglia Primitivo “Ad Mira” 2016 spicca per i profumi di gheriglio di noce mentre in bocca ha corpo e un tannino morbido. Fermentato in acciaio a temperatura controllata, con regolari rimontaggi e délestages per circa 2 settimane. Dopo un passaggio di 8 mesi in barriques di primo e secondo passaggio, il vino è affinato in bottiglia per un minimo di 6 mesi.

Il Primitivo “Memor” 2016, frutto di una vendemmia tardiva, ha già i marcatori dei grandi vini con la liquirizia che esce chiaramente al naso e in bocca il giusto equilibrio tra tannino e acidità.

Caratteristiche che ritroviamo anche nel Primitivo e Nero di Troia “Rosso” 2015 con una bella nota di viola e la speziatura importante che ritorna in bocca.

Quest’anno vedrà la luce anche un syrah in purezza, dedicato alla nipotina di Nicola. E la storia continua.

Cantine Ferri

via Bari, 347

Valenzano (Bari)

tel. 080 4671753

info@cantineferri.it